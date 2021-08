Se você precisa do telefone Ministério do Trabalho chegou ao lugar certo. Aqui daremos todas as informações para quem precisa entrar em contato com o órgão para obter alguma orientação ou ajuda.

O órgão foi criado com a intenção e proteger os direitos do trabalhador e fiscalizar atividades trabalhistas no país. Ele foi criado em novembro de 1930.

É importante esclarecer, porém, que durante o governo Bolsonaro o Ministério do Trabalho foi incorporado ao Ministério da Economia.

Isso significa que o atendimento dos assuntos agora foi unificado. É importante saber disso para encontrar as orientações devidas quando precisar. Veja todas as informações a seguir.

Qual o Número de Telefone do Ministério do Trabalho

O telefone ministério do Trabalho é separado por região. Portanto, dependendo de qual estado você está o telefone será diferente. Por isso, o primeiro passo é procurar pelo número adequado para o seu estado.

Veja alguns telefones a seguir:

Acre: (68)3212-3300;

Alagoas: (82)3311-2627;

Bahia: (71)3329-8402;

Ceará: (85)3878-3603;

Distrito Federal: (61)2031-0118;

Minas Gerais: (31)3270-6160/6172, (31) 32706163/6110;

Pará: (91)99832-2254;

Pernambuco: (81)3427-7981;

Paraná: (41)3901-7507;

Rio de Janeiro: (21)2212-3572/3560;

Rio Grande do Sul: (51)3213-2926/2929;

Sergipe: (79)3198-3250;

São Paulo: (11)2113-2811/2760/2812;

Tocantins: (63)3218-6026;

Outra possibilidade é falar pelo 158 que é o telefone do Alô Trabalho, da Secretaria de Trabalho. A ligação é gratuita quando efetuada de um telefone fixo, mas possui cobranças quando realizada de um telefone celular.

Por essa central é possível solucionar demandas relacionadas a seguro desemprego, legislação trabalhista e outros assuntos diversos.

Ministério do Trabalho WhatsApp

Não há um telefone do Ministério do Trabalho WhatsApp disponível atualmente. Por isso qualquer demanda deve ser tratada através dos telefones anteriores conforme o seu estado de localização.

SAC Ministério do Trabalho

Para realizar denúncias ou reclamações o indicado é ligar para o SAC Ministério do Trabalho. Nesse caso, os telefones são dois:

0800 610101; ou

0800 2850101

O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Tenha em mãos os seus dados pessoais para agilizar o atendimento e obter as informações que precisa com maior rapidez.

Ouvidoria Ministério do Trabalho

Já com relação a ouvidoria Ministério do Trabalho é o espaço em que você pode fazer reclamações, elogios ou registrar uma sugestão de melhoria. Você pode usar os canais mostrados anteriormente ou pode ligar para a central 162.

Reclamação Ministério do Trabalho – Como fazer

Qualquer tipo de reclamação Ministério do Trabalho pode ser feito através do seguinte passo a passo:

Acesse a Ouvidoria online clicando aqui;

Faça o login com seus dados usados no site do Governo. Se não tiver um cadastro, registre-se rapidamente;

Preencha o formulário completo;

Marque qual é o tipo de denúncia que gostaria de fazer;

Detalhe o seu caso e envie.

É preciso aguardar alguns dias para que a denúncia seja analisada. Assim, você receberá um contato pelo e-mail ou telefone cadastrado para dar prosseguimento em sua solicitação.

Tenha em mãos o telefone Ministério do Trabalho e demais dados que passamos aqui para sempre que precisar entrar em contato com esse importante órgão.