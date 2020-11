Quando o trabalhador cumpre seus anos de trabalho e contribuição a previdência social, ele já quer fazer uma Simulação de Aposentadoria para saber exatamente quando vai poder aposentar e quanto vai receber por mês para seu merecido descanso.

Na internet é possível encontrar alguns bons simuladores para que o brasileiro possa calcular a sua aposentadoria e ficar mais tranquilo quanto as informações que precisa. Esses simuladores o brasileiro pode usar essas aplicações para calcular o seu tempo de contribuição ao INSS Dataprev 2021 e quando poderá dar entrada a sua tão sonhada aposentadoria.

Cálculo de Aposentadoria

Para facilitar ainda mais a vida do interessado a se aposentar, o site oficial da Previdência Social possui uma ferramenta que simula o seu tempo de contribuição para aposentadoria. Para isso o cidadão deverá informar os períodos do seu vínculo de trabalho e contribuições ao INSS.

Primeiramente, assim que acessar a página oficial, o interessado deverá inserir o número do seu NIT, também conhecido como PIS 2019/PASEP 2019 e logo em seguida o código de confirmação da imagem que aparecer logo abaixo do portal.

Depois, vai abrir uma nova página para que o cidadão insira também seus dados pessoais como CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento, gênero, dentre outros. Após colocar todas as informações é só clicar em confirmar.

Simulação de Aposentadoria INSS

Para simular a sua aposentadoria e saber informações sobre sua contribuição feita até hoje e tempo para se aposentar, é só seguir este passo a passo que vamos mostrar a seguir:

Acessar a página oficial da simulação da Previdência Social;

No portal o usuário pode calcular de forma online o seu tempo de contribuição, tempo de contribuição manual, valor de benefício e outras informações;

É preciso informar seus dados pessoais como data de nascimento, número do NIS, CPF, nome completo, dentre outras informações;

Caso ainda tenha alguma dúvida quanto as informações da sua aposentadoria, tempo de contribuição e tempo para se aposentar, você pode ligar para a central de atendimento do INSS no número 135.

Como Tirar o Extrato Previdenciário

No portal da Previdência Social o contribuinte também pode tirar um relatório com todas informações dos seus vínculos trabalhistas e previdenciários no seu cadastro no INSS.

Este relatório, também conhecido como extrato previdenciário, consta informações sobre o período trabalhado, remuneração recebida até hoje e contribuições manuais caso exista (quando o cidadão é contribuinte individual ou prestador de serviço como autônomo, MEI etc).

Outras informações o cidadão também encontra no site meu.inss.gov.br ou no aplicativo para celular MEU INSS.

Consulte o seu extrato previdenciário clicando aqui.

Simulador de Aposentadoria do Servidor Público

Se você é servidor público, saiba que sua contribuição e aposentadoria acontece de forma diferente, ou seja, a contribuição é feita por outros parâmetros. Por isso o portal para cálculo e informações também é diferenciado. Veja como consultar:

Acesse o site próprio do servidor público para consultar a aposentadoria;

Insira todos os dados pessoais do servidor, como nome completo, data de nascimento, sexo, atividade, períodos de contribuição, deduções de tempo de contribuição, dentre outras informações que exigirem os dados.

Ao fim, o servidor terá todas as informações necessárias quanto ao seu tempo de contribuição pela tabela inss 2021, quanto tempo falta para aposentar e outros dados.