O novo ano já está aí com o salário mínimo reajustado no valor de R$ 1067– um aumento de R$ 22 em relação ao mínimo do ano passado. Como o Brasil tem passado por uma recessão econômica, com altas taxas de juros e índices de inflação, muitas pessoas nem acreditaram que o reajuste anual pudesse acontecer, mas a surpresa foi maior ao receberem a notícia que o aumento foi superior ao dos anos anteriores. A tabela Salário Mínimo 2021 recebeu um dos maiores reajustes desde a criação do Plano Real, em 1994.

Assim sendo, os programas do Governo Federal, abonos, seguros e demais benefícios sofreram alteração de valores como você vai conferir nos próximos parágrafos.

Tabela Salário Mínimo

Confira abaixo na Tabela Salário Mínimo a evolução do salário do trabalhador a cada ano, ao longo de 10 anos de aprovações de aumentos:

VIGÊNCIA VALOR MENSAL NORMA LEGAL 01.02.2020 R$ 1.045,00 Lei 14.013/2020 01.01.2020 R$ 1.039,00 Lei 14.013/2020 01.01.2019 R$ 998,00 Decreto 9.661/2019 01.01.2018 R$ 954,00 Decreto 9.255/2017 01.01.2017 R$ 937,00 Decreto 8.948/2016 01.01.2016 R$ 880,00 Decreto 8.618/2015 01.01.2015 R$ 788,00 Decreto 8.381/2014 01.01.2014 R$ 724,00 Decreto 8.166/2013 01.01.2013 R$ 678,00 Decreto 7.872/2012 01.01.2012 R$ 622,00 Decreto 7.655/2011 01.03.2011 R$ 545,00 Lei 12.382/2011 01.01.2011 R$ 540,00 MP 516/2010 01.01.2010 R$ 510,00 Lei 12.255/2010

Valor do Salário Mínimo 2021

O novo salário mínimo 2021 já está em vigor desde o dia 01 de janeiro de 2021, cujo valor é de R$ 2021, o qual representa um aumento real de 2,11% se comparado com o último salário de 2020 que era de R$ 1045,00.

O reajuste do valor do salário mínimo foi um dos menores nos últimos anos uma vez que, a percepção de aumento girava em torno de 5% a 6%.

Abono Salarial 2021 (PIS)

O pagamento do PIS (Programa de Integração Social) para o ano de 2021 terá, de acordo com o reajuste, o valor de R$ 1067,00 uma vez que, sempre acompanha o valor do salário vigente.

Seguro Defeso

O Seguro Defeso é um benefício pago exclusivamente aos pescadores artesanais (ou profissionais) que tem nessa atividade a sua principal geradora de renda. É concedido aos pescadores no período do defeso onde as pescas são proibidas para garantir a reprodução das espécies aquáticas.

Para que o pescador fique amparado durante este período, o Governo paga o benefício que nesse ano será no valor de R$ 1067,00.

Auxílio-Reclusão

É o benefício pago pelo Governo aos dependentes do segurado que se encontra detido. O valor do salário-de-contribuição tomado para a concessão é de até R$ 1.212,64.

Tabela INSS 2021

Este item é muito importante para trabalhadores como as empregadas domésticas que recebem, em sua grande maioria, um salário mínimo, ou seja, vão receber o novo valor vigente.

Salário Alíquota de até 0,00 1.045,00 7,5% 1.045,01 2.089,60 9,0% 2.089,61 3.134,40 12,0% 3134,41 6.101,06 14,0%

Em contrapartida, com exceção dos funcionários públicos, as alíquotas abaixo incidem sobre as seguintes faixas salariais:

7,5% para quem recebe o salário no valor máximo de R$ 1.045,00;

9% para os trabalhadores que recebem entre R$ 1.045,01 e R$ 2.089,60;

12% para aqueles que recebem entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40;

14% para quem recebe entre R$ 3134,41 e R$ 6101,06.

Estas alíquotas são muito importantes, pois são exatamente sobre o seu recolhimento que se pode pedir a aposentadoria. Por outro lado, aqueles que se enquadram em uma das categorias abaixo, terá como alíquotas as que seguem:

11% para empresários, autônomos (como Pessoa Jurídica), Individuais e Facultativos;

20% para os autônomos (como Pessoa Física).

No entanto, essas categorias têm os seguintes limites: R$ 513,01 (para empresários), R$ 932,75 (para autônomos PF), R$ 513,01 (para os autônomos PJ) e R$ 86,68 (para os Facultativos e Individuais).

Salário Família 2021

Outra importante alteração sofrida por conta do aumento do salário mínimo é o benefício destinado a família do trabalhador que possui dependentes. Os novos valores são os listados abaixo:

Ano Salário família Valor unitário da quota (por filho) 2020 R$1.425,56 R$48,62 por filho De novembro até dezembro 2019 até R$ 1.364,43 R$ 46,54 por filho De janeiro até novembro 2019 até R$ 907,77

de R$ 907,78 até R$ 1.364,43

acima de R$ 1.364,44 R$ 46,54

R$ 32,80

–

Considerações Finais

De modo geral, o salário mínimo serve de cálculo para pagamentos de remunerações, programas governamentais e precificação de produtos e serviços. E agora quero saber a sua opinião, o que você acha desses reajustes? Utilize os comentários abaixo para enviar a sua mensagem.