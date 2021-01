Criado no ano de 2004 pelo então Presidente Luiz Inácio Lula de Silva, o Bolsa Família 2022 de assistência Social que serve para dar maior seguridade para as famílias de baixa renda brasileira. O programa já foi responsável por tirar mais de 20 milhões de brasileiros da situação de pobreza, através do pagamento de uma bolsa mensal proporcional ao número de membros do grupo familiar.

Para participar, a família precisa se enquadrar nos critérios de emprego e renda estabelecidos pelo Ministério do desenvolvimento Social, e cumprir todas as obrigações no campo da saúde e educação para crianças, gestantes e mulheres adultas.

Calendário Bolsa Família 2022

O calendário de pagamentos do Bolsa família é definido anualmente através da parceria do Ministério do Desenvolvimento Social e a Caixa Econômica Federal, banco responsável pelo pagamento dos benefícios em território Nacional. Confira abaixo o calendário bolsa família 2022 de pagamentos:

As datas de pagamento do Bolsa Família 2022 são definidas de acordo com o último dígito do cartão do benefício, conforme apresentado na imagem. Essa divisão é feita para evitar as filas em postos de atendimento e agências da Caixa Econômica Federal durante o período de pagamento.

Após ser liberado para saque, o benefício ficará disponível por até 90 dias. Depois desse a família perde o direito do saque da parcela se não tiver executado o saque da parcela do Bolsa Família 2022.

Quem tem direito ao Bolsa Família 2022?

Direito ao bolsa família, a família precisa se enquadrar nos critérios de renda estabelecidos pelo MDS para receber o auxílio do Governo Federal. Clique aqui e confira como se cadastrar no Bolsa família.

A família precisa ter renda média mensal de até R$ 170,00 por pessoa, considerando a média de todos os membros do grupo familiar. Para fazer o cadastro, o grupo familiar precisa comprovar a situação economia do grupo, através de comprovantes de renda, como a carteira de trabalho atualizada.

Requisitos do Bolsa Família

Após se cadastrar no Governo Federal, o grupo Familiar precisa cumpra todos os requisitos a seguir para não perder o benefício, ou ter o bolsa família bloqueado:

A renda família da pessoa não poderá ultrapassar a média de R$ 170,00 por mês;

Crianças entre 0 a 7 anos de idade precisam estar em dia com o calendário de vacinação;

Crianças entre 6 a 15 anos de idade precisam manter a frequência escolar acima de 85% para não ter o benefício bloqueado;

Jovens entre 16 e 17 anos de idade terão de manter a frequência escolar acima de 75% para não ter o benefício bloqueado;

Gestantes precisam manter em dia o calendário de exames pré-natal pela rede pública de atendimento.

Nutrizes em fase de amamentação precisam participar dos cursos e atividades educativas sobre o aleitamento materno, caso estejam disponíveis em sua região. Para mais detalhes, informe-se no CADÚNICO do seu município.

Saque Bolsa Família 2022

O saque do Bolsa família 2022 deverá ser feito em agências da Caixa Econômica Federal, em postos de atendimento Caixa Aqui, ou ainda, em lotéricas conveniadas pela Caixa. Para realizar o saque, o beneficiário precisa levar o cartão do Bolsa Família e apresentar um documento de identidade com foto.

Atenção: Ao realizar o saque do bolsa família é importante que o beneficiário confira o extrato de pagamento. No extrato do benefício que são enviados os avisos de recadastramento do Bolsa Família. Se vier impresso no seu extrato um pedido de recadastramento, você precisa apresentar os documentos novamente o mais rápido possível, pois no mês seguinte os saques serão bloqueado se não houver recadastramento.