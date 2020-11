O Bolsa Família é um benefício concedido pelo Governo Federal que tem o objetivo de tirar famílias da pobreza e extrema pobreza. Trata-se, necessariamente, de um programa de transferência de renda. Hoje, o benefício atende a mais de 13 milhões de família. Por se tratar de um benefício do Governo Federal é preciso que tenha o máximo de transparência. Para tanto, é possível realizar a consulta pública Bolsa Família.

Consulta Pública Bolsa Família

A consulta pública do Bolsa Família pode ser realizada no site da Caixa Econômica Federal pelo Sistema de Benefícios ao Cidadão, também conhecido por SIBEC. Esta é a plataforma responsável por angariar todos os dados dos beneficiários do Bolsa Família.

A consulta pode ser realizada no seguinte endereço eletrônico: https://www.beneficiossociais.caixa.gov.br/. Em questão, existem três modalidades de consulta aos beneficiários do programa, que podem ser conferidas logo a seguir:

Consulta Pública Bolsa Família por estado (UF)

Nesta opção, o cidadão pode realizar a consulta de quanto é destinado da União para estado para o pagamento dos participantes do Bolsa Família. Para realizar a consulta o cidadão deve escolher o estado em que deseja consultar e o mês em questão. Você pode realizar a consulta pública do Bolsa Família relativa aos últimos três meses.

Consulta Pública Bolsa Família por Município

A consulta por município consiste em dados relativos à quantas famílias estão sendo beneficiada naquela escolhida cidade, assim como o valor destinada para o custeamento do pagamento do Bolsa Família. Nesta opção o usuário deve selecionar o estado, município e também o mês em que deseja realizar a consulta. Então, será apresentado o valor destinado a cada grupo familiar beneficiário do programa.

Consulta Pública Bolsa Família por família

Por fim, nesta última opção é possível realizar a consulta pública do calendario Bolsa Família por família, especificamente. Para tanto, o sistema pede que informe o número de inscrição social, também conhecido como NIS, do responsável legal.

Consulta Pública Bolsa Família por nome do beneficiário

Outra opção de realizar a consulta pública do Bolsa Família 2021 é pelo nome do beneficiário. Na ocasião, é possível digitar o nome da pessoa responsável pelo grupo familiar e conferir todas as informações sobre os valores destinado pelo programa à aquela família por um período de um ano. Esta consulta pública do Bolsa Família é realizada pelo Portal da Transparência, da Controladoria-Geral da União.

Sabendo que nenhuma das consultas abordadas neste artigo oferece dados pessoais dos beneficiários, como telefone, e-mail, endereço, para que as integridades dos participantes sejam mantidas. As informações que estarão expostas na internet é o nome do beneficiário e também o Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O SIBEC é mantido com informações vindas do Cadastro Único para Programas Sociais, conhecido pela sigla CadÚnico, do Ministério do Desenvolvimento Social.