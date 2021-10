Se você morar na região de Maranhão certamente já ouviu falar sobre Cemar. Logo, se estiver procurando saber mais ao respeito da sua Cemar 2ª Via de pagamento aqui temos mais informações ao respeito. Logo, acompanhe mais para saber sobre a Cemar 2ª via.

Eventualmente acontece algum tipo de imprevisto que faz com que não recebamos adequadamente nosso boleto. Desta forma, é importante procurar uma segunda via Cemar para não acabar entrando em uma dívida que possa prejudicar outros aspectos da nossa vida.

Para fazer este processo há várias alternativas. Desta forma, ensinaremos como solicitar a 2ª Via Cemar pelo site explicando com um passo a passo simples. Além disso, se estiver procurando a 2ª via Cemar pelo aplicativo informaremos se isso é possível e como pode ser feito.

Por último, para aqueles que buscam maior inovação e rapidez nas respostas informaremos se há possibilidade de 2ª Via Cemar pelo Whatsapp. Desta forma, conseguirá fazer os seus pedidos rapidamente. Além disso, separamos os Cemar contatos para que possa entrar em contato se desejar.

Segunda Via Cemar

Há diversas formas para a segunda via Cemar, a mais tradicional é ir até o local de atendimento onde poderá pedir que imprimam uma nova via. Contudo, hoje em dia com nossa rotina corrida isso é bastante complexe, portanto separamos a continuação outras alternativas.

2ª Via Cemar Pelo Site

Se o que deseja é entrar através do computador para tirar a sua segunda via pelo site é necessário que vá até essa página, clicando aqui. Em seguida você tem duas alternativas, a primeira é se você for o titular, onde deverá preencher as informações de CPF ou CNPJ assim como a data de nascimento.

Contudo, se você não for, conseguirá visualizar na conta física, mesmo que anterior a Conta Contrato e com isso, ao escrever esta informação conseguirá solicitar a fatura que está em aberto.

Segunda Via Cemar Pelo Aplicativo

Embora não exista alternativa para Segunda Via Cemar pelo aplicativo a empresa disponibiliza outra alternativa para quem busca atendimento virtual pelo celular. Logo, incentivamos que verifique o item abaixo para saber mais sobre esta questão.

2ª Via Cemar Pelo WhatsAPP

Portanto, se estiver procurando 2ª via Cemar pelo Whatsapp é necessário que entre aqui ou adicione o telefone (98) 2055-0116 para conseguir iniciar a conversa com um atendente diretamente desde o seu celular. Logo, após brindar informações de identificação conseguirão obter a sua 2ª via ou verificar quais fatura se encontram em aberto antes de prosseguir.

Logo, esta alternativa acaba substituindo o atendimento virtual que se teria pelo aplicativo, porém acaba sendo bastante útil por ser dinâmica e acessível para a maioria dos usuários.

Contatos

Se precisa dos telefones de atendimento aqui está uma lista que o ajudará a saber com quem precisa entrar em contato:

Central de Atendimento: 116

Central de Atendimento Grandes Clientes: 0800 280 2800

Central de Negociação Equatorial: 0800 098 2997

Central de Atendimento Ouvidoria: 0800 286 9806