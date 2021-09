Comprou um produto no e-commerce, mas não sabe utilizar a plataforma de Rastreamento Kabum? Neste conteúdo, além de conhecer mais detalhes sobre a empresa e o seu sistema de entregas, você também vai entender como rastrear o seu pedido neste exato momento. Vamos lá!

Rastreamento Kabum

Cada ano que passa a Kabum vem se tornando uma das maiores empresas de eletrônicos do mercado. Até porque, desde a sua criação, a Kabum sempre foi

uma empresa que focou seu marketing no mundo dos games.

Como o público Gamer é um público gigante, porém muito exigente, a Kabum

investiu em um sistema próprio de rastreamento dos seus produtos. Até porque, infelizmente, um dos pontos negativos da empresa é o seu frete.

Como Funciona o Rastreio Kabum?

Para diminuir um pouco a ansiedade dos seus clientes, a Kabum, assim como outros e-commerce do mercado, integra em sua plataforma uma ferramenta que permite que você rastreie o seu pedido.

Embora muitas pessoas achem isso algo irrelevante, para muitas pessoas, este sistema de rastreamento é muito eficiente. Até porque, através dele, além de você programar o dia que o produto vai chegar e estar preparado para recebê-lo, ele também atualiza a data de entrega do mesmo.

Como ele faz isso? Como o sistema logístico das transportadoras da Kabum são “integrados” com a própria Kabum, sempre que acontece uma atualização no transporte, o próprio software faz a atualização no site ou app da empresa.

Meu Pedido Kabum

Como é possível efetuar o rastreamento do produto? Se você está logado em sua conta, tanto no site, como no aplicativo Kabum, você só precisa entrar em seus pedidos.

A fim de facilitar um pouco este processo para você, a seguir você vai ver o passo a passo completo para rastrear o seu pedido na Kabum e ter acesso a todos os detalhes do mesmo.

Rastrear Pedido Kabum

Passo 1: Acesse o site oficial da Kabum, clicando aqui;

Passo 2: Ao acessar o site, é importante que você acesse a sua conta para

que você deseja rastrear e por fim, clique em “Rastrear”;

status do seu produto e o prazo de entrega do mesmo.

Além de utilizar o site oficial da empresa, esse processo pode ser realizado de forma idêntica no aplicativo da empresa. Caso queira mais detalhes, você também pode acessar o site da transportadora da Kabum.

Lembre-se, esse passo a passo pode ser utilizado tanto para o site, como para o aplicativo Kabum, ok?

Rastreamento Kabum Telefone

Outra forma funcional de rastrear o seu pedido na Kabum é ligando para o próprio telefone da empresa: Para todo país: (19) 2114 – 4444

Sobre a Kabum

Como mencionado anteriormente a Kabum é uma empresa voltada principalmente para o público gamer. Dentro do cenário brasileiro, podemos notar isso nos jogos que a Kabum possui um time, são jogos variados, tanto no League of Legends, como no próprio CSGO, um dos jogos mais jogados do mundo.