Quem mora na região de Brasília certamente já ouviu falar mais ao respeito da Caesb. Portanto, se você for um dos milhares de clientes da empresa provavelmente precisa saber mais sobre Caesb 2ª Via.

Eventualmente, acontecem incidentes onde não chega a via de forma tradicional. É importante tomar cuidado com estas questões porque quando se deve algum valor pode acabar com os serviços cortados ou tendo problemas com questões de histórico de crédito.

Cientes sobre isso abordaremos mais sobre a 2ª Via Caesb pelo site, assim conseguirá usar o seu computador para este processo. Contudo, também abordaremos com tirar a segunda via pelo aplicativo para quem prefere esta alternativa. E inclusive, pelo telefone para melhores resultados.

Assim, além de explicar o processo e passo a passo para fazer este processo também abordaremos mais sobre Caesb contatos que possam ajudá-lo durante este e outros processos.

Confira Também: Como tirar a Caern 2ª Via e tudo sobre Águas Guariroba 2ª Via pelo site, aplicativo e muito mais.

Segunda Via Eletrobras

Em primeiro lugar, se estiver procurando mais detalhes sobre a segunda via Eletrobras sabia que sua primeira opção, embora sendo a mais tradicional não costuma ser a mais prática. Assim, se tiver tempo e disposição é necessário ir até o local e solicitar com um atendente. Afortunadamente há outras formas para este processo que abordaremos na sequência.

2ª Via Caesb Pelo Site

Se estiver perguntando 2ª via Caesb pelo site (clicando aqui) é importante que vá até o portal CAESB DF e acesse a sua conta. Para fazer este processo a única informação que precisa é o número de inscrição da conta que é aquele de seis números e um código verificador que se ncontra no lado superior direito da fatura.

2ª Via Caesb Pelo Aplicativo

Logo, se quiser uma opção de aplicativo que ajudará a facilitar a vida verificando sua fatura sempre que desejar com ajuda do seu celular conseguirá realizar consultas pelo aplicativo. Aqui, para fazer uso do mesmo precisa ir até a loja de aplicativos do seu celular e instalar o app CAESB.

Assim, conseguirá fazer vários serviços, como por exemplo: informe de vazamento, segunda via e ver o seu consumo de água. Logo, uma vez dentro do app, selecione a opção Autoatendimento e clique na 2ª via, preenchendo as informações terá informações sobre este quesito.

2ª Via Caesb Pelo Telefone

Logo, se estiver procurando 2ª via Caesb pelo telefone o que precisa fazer é discar para o telefone da central de Caesb. Assim, ligue ao 115 a qualquer momento do dia, já que este número está disponível 24 horas por dia. Em seguida, conseguirá verificar e pedir que seja encaminhada uma nova via por sms, e-mail ou impressa para fazer o seu devido pagamento.

Leia Também: Como obter a Sabesp 2ª Via e também sobre a Cagepa 2ª Via por telefone, app e pelo site.

Caesb Contatos

Finalmente, se estiver procurando Caesb Contatos recomendamos que em caso de necessidade de reportar qualquer coisa em específico vá até o telefone 115. Desta forma, conseguirá falar com um atendente que o orientará da melhor forma possível para sanar dúvidas e questões especificas.