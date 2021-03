Conhecido como um dos eventos tradicionais brasileiros mais aderidos, a edição 2022 São Silvestre já foi confirmada. Por isso, todo o interessado em participar deve ficar atento a inscrição São Silvestre 2022 para não perder o prazo.

Não deixe de acompanhar os próximos tópicos e saiba com detalhes como você pode se inscrever e onde será a corrida.

São Silvestre 2022 – O que é?

A São Silvestre é uma corrida tradicional brasileira que ocorre todo o ano no último dia do mês de dezembro. Este evento foi criado pela Jornalista Cásper Líbero em 1925, e de lá pra cá, ele vem sendo realizado todo o ano sem interrupções.

Desde que o evento iniciou, os maiores vencedores registados até então são a portuguesa Rosa Mota que acumula um total de 6 vitórias, e o queniano Paul Tergat, que já teve 5 vitorias registadas.

Inscrição São Silvestre 2022

Apesar de ainda não terem sido divulgadas datas oficiais para a corrida, até aqui sabe-se que as inscrições serão feitas pela internet no site da entidade organizadora do evento. Os interessados podem esperar a abertura das inscrições entre os meses de agosto a novembro.

Assim que o período das inscrições iniciar, os interessados poderão apresentar o seu interesse em participar seguindo as etapas abaixo:

Entre no site oficial – com.br;

Clique na opção <<Cadastrar>> , e depois escolha <<Brasileiro>> ou <<Estrangeiro> >;

, e depois escolha ou >; Em seguida inicie o cadastro informando os dados solicitados. Depois disso, clique em <<Logar>> e insira o e-mail e senha cadastrada;

e insira o e-mail e senha cadastrada; Depois de acessar o sistema, siga direto para a página da inscrição e nela preencha o formulário exibido.

Por fim, pague a taxa de inscrição pelo boleto, débito direto ou PayPal.

Quem pode participar?

A participação na corrida São Silvestre é possível para quem cumpre com os requisitos do evento, que são:

Ter idade superior a 18 anos completos;

Já ter feito a inscrição e pago a taxa de adesão.

Além desses requisitos, vale dizer que existem categorias nesta corrida. Para que a corrida seja justa, a organização separa os participantes nas seguintes classes:

Atletas cadeirantes;

Atletas com deficiência;

Atletas de Elite A;

Atletas de Elite B;

Atletas de pelotão C;

Atletas de pelotão geral.

Datas São Silvestre 2022

Como mencionamos em tópicos anteriores, ainda não foram apresentadas as datas oficiais para a corrida São Silvestre. No entanto, de acordo com as tendências dos anos anteriores podemos prever as seguintes datas:

Inscrições : entre agosto a novembro;

: entre agosto a novembro; Distribuição dos kits : Final de dezembro (dias antes da corrida)

: Final de dezembro (dias antes da corrida) Dia da corrida: 31 de dezembro

Como Retirar o Kit da São Silvestre 2022?

Depois da inscrição, a organização do evento envia um e-mail para o participante. Nesse e-mail é possível ver o endereço para levantamento do Kit da São Silvestre 2022 e o protocolo de retirada do kit que deve ser impresso.

Além do protocolo, também é preciso que o participante tenha em mãos um documento com foto para levantar o kit.

Onde é a Corrida Internacional São Silvestre 2022?

A corrida dos 15 quilômetros é feita na Avenida Paulista, bem em frente do prédio da Fundação Cásper Libero. O horário da corrida varia entre as edições do evento, sendo assim, é preciso esperar pelo comunicado oficial para saber a hora exata da São Silvestre 2022.