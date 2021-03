Como fazer as Inscrições Domingo Show Sabrina Sato 2021? Se você chegou nesse artigo com essa dúvida. Você está no lugar certo! Abaixo, você vai entender como funciona o programa, como é feita a seleção e claro, como fazer a sua inscrição Domingo Show Sabrina Sato através do site. Vamos lá!

Domingo Show Sabrina Sato 2021 – Como Funciona?

Atualmente, o programa Domingo Show Sabrina Sato é um programa com grande audiência na televisão brasileira. Até porque, assim como outros grandes programas, ele foca muito em ações sociais que ajudam dezenas de pessoas direta ou indiretamente.

Embora o programa seja antigo, o mesmo sofreu uma repaginada. Agora, a composição do programa mudou completamente e trouxe um ar mais jovem com a ilustre apresentadora Sabrina Sato.

Ficou interessado (a) e quer participar? Abaixo você vai ver o passo a passo de como fazer as Inscrições Domingo Show Sabrina Sato 2021.

Inscrições Domingo Show Sabrina Sato 2021

Atualmente, as inscrições do Domingo Show Sabrina Sato 2021 podem ser feitas 100% pela internet através do site oficial da emissora. Abaixo preparamos um passo a passo simples e fácil para você se inscrever em algum dos quadros do Domingo Show Agora mesmo.

Passo a passo Inscrições Domingo Show Sabrina Sato 2021 pela internet:

Passo 1: Acesse o site oficial da emissora Record, clicando aqui:

Passo 2: Ao acessar o site, logo no muni inicial clique em "Quadros";

Passo 3: Agora você só precisa escolher o quadro que deseja participar e clique em "Inscrever";

Passo 4: Neste momento, preencha com atenção o formulário solicitado;

Passo 5: Lembre-se, quanto melhor for a sua história, maiores suas chances de participar do programa;

Passo 6: Por fim, insira seus dados pessoais incluindo fotos e vídeos e clique em "Enviar".

Inscrição através de cartas

Infelizmente, após as mudanças que ocorreram no programa, as inscrições através de cartas não estão mais funcionando. Atualmente, qualquer solicitação de inscrição deve ser feita diretamente pelo site oficial da Record.

Seleção Domingo Show Sabrina Sato

Em suma, a seleção para quem fez as Inscrições Domingo Show Sabrina Sato 2021 varia de acordo com os quadros. Ou seja, cada quadro prioriza histórias de vida diferente e consequentemente, quanto melhor for a sua história, mais chances você tem de participar.

Quadros Domingo Show com Sabrina Sato

Assim como diversos outros programas de auditório, como o Domingo Legal, por exemplo, o programa Domingo Show com Sabrina Sato possui diversos quadros. Atualmente, cada quadro possui uma finalidade distinta. Veja abaixo:

Amor do Passado: Focado no reencontro de contatos antigos que se perderam;

Quem são meus pais? Filhos que buscam reencontrar seus pais;

Made in Japão: Um quadro inédito no Brasil, feito com celebridades onde o vencedor recebe um prêmio de R$500 mil reais.

Horário Domingo Show Sabrina Sato

O programa Domingo Show Sabrina Sato é exibido todos os domingos das 12h45 às 15h15. Embora o programa seja voltado a causas sociais, o mesmo é irreverente, focado diretamente em entretenimento e humor, perfeito para assistir com toda a família.