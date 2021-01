Assim como todos os anos, você deve realizar o pagamento do IPTU Niterói 2021. Mas, você sabe como funciona este tributo e qual é a sua importância? Muitas pessoas fazem a contribuição sem conhecer o imposto, por isso, acabam perdendo alguns benefícios oferecidos pelo governo ou optam pela inadimplência. O conhecimento sobre o IPTU Niterói 2021 é muito importante, assim você entende as causas e consequências desta taxa!

Por que pagar o IPTU Niterói 2021?

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é uma cobrança feita em todos os municípios brasileiros. Por meio de um carnê, as pessoas que possuem em seu nome propriedades com ou sem edificações na área urbana precisam pagar uma taxa anual pelos serviços que seu imóvel utilizam, e que consequentemente os moradores e dono também fazem uso.

Todo o dinheiro recolhido com o IPTU Niterói 2021 deve custear os gastos com os trabalhados públicos, aqueles que envolvem a infraestrutura e serviços destinados á população. Por isso, é importante fazer o pagamento da contribuição, pois ele se torna um investimento na sua própria cidade.

✓ Veja como realizar o pagamento:

Por outro lado o não pagamento do tributo implica em multas e juros, podendo trazer complicações para os proprietários.

Valor IPTU Niterói 2021

O valor IPTU Niterói 2021 deve ficar destacado na guia de pagamento que os contribuintes recebem em suas residências. Mas, para ter uma ideia do quanto deve pagar é necessário realizar o seguinte cálculo: valor venal do imóvel x alíquota = IPTU.

Esta alíquota é uma porcentagem estipulada justamente para servir como base para o cálculo, ela pode ser alterada anualmente, isso varia de acordo com a inflação e necessidades dos cofres públicos. Segundo dados divulgados pela prefeitura, o valor destas alíquotas devem seguir assim:

Unidades edificadas:

imóveis residenciais com valor venal compreendido na faixa E1 – 0,6% ao ano;

imóveis residenciais com valor venal compreendido na faixa E2 – 0,8% ao ano;

imóveis residenciais com valor venal compreendido na faixa E3 – 1,0% ao ano;

imóveis não residenciais com valor venal compreendido na faixa E1 – 0,8% ao ano;

imóveis não residenciais com valor venal compreendido na faixa E2 – 1,0% ao ano;

imóveis não residenciais com valor venal compreendido na faixa E3 – 1,2% ao ano.

Unidades não edificadas:

imóveis com valor venal compreendido na faixa T1 – 2,5% ao ano;

imóveis com valor venal compreendido na faixa T2 – 3,0% ao ano;

imóveis com valor venal compreendido na faixa T3 – 3,5% ao ano.

Pagamento IPTU Niterói 2021

Existem 2 maneiras de realizar o pagamento IPTU Niterói 2021, através de cota única ou em 11 parcelas. A escolha das alternativas fica á critério do contribuinte. Mas, é interessante saber que pagar o tributo de uma única vez garante 8% de desconto no valor total do imposto. De forma parcelada não existem descontos.

A cota única e a primeira parcela do IPTU têm como data de vencimento a primeira quinzena de janeiro, no ano de 2018 foram definidos dia 8 e 12, respectivamente. Fique atento quanto á isso, pois pagar a guia depois do vencimento pode implicar em juros.

Consulta IPTU Niterói 2021

A tecnologia atingiu as finanças de Niterói, com isso, é possível fazer a consulta IPTU Niterói 2021 através do site da Prefeitura Municipal ou com o aplicativo para Smartphone chamado ‘Papelada’ que disponibiliza além do IPTU, as contas de água, luz, gás, telefônica, internet, entre outras.

O objetivo da iniciativa é modernizar a troca de informações entre a administração e os niteroienses.

2° via IPTU Niterói 2021

Feita a consulta é possível emitir a 2 via IPTU 2021, de forma bem simples o acesso é feito pela internet. Veja como funciona:

Passo 1: Acessar o site da Secretaria da Fazenda de Niterói ;

Acessar o ; Passo 2: Clique em ‘Serviços Online’, depois selecione a primeira opção que indica ‘2° via de IPTU e informações do imóvel’;

Clique em ‘Serviços Online’, depois selecione a primeira opção que indica ‘2° via de IPTU e informações do imóvel’; Passo 3: O portal deixa disponível algumas orientações importantes. Em seguida, insira o número da matrícula do imóvel e clique em ‘Pesquisar’.

As informações ficam disponíveis somente para aqueles que apresentam o número de matrícula. Os próximos passos são bem dinâmicos, basta clicar na guia que deseja e imprima para realizar o pagamento!