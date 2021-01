Jovem Aprendiz Recife 2021 – Muitas cidades firmam parceria com empresas e realizam a inscrição e recrutamento de jovens para vagas de trabalho nessas empresas, como ocorre em Recife, que disponibiliza vagas através do Jovem Aprendiz Recife 2021 em empresas para jovens que nunca tiveram um emprego.

Para facilitar o acesso dos jovens ao primeiro emprego e conquistar a independência financeira, foi criada a lei da aprendizagem que garante que médias e grandes empresas forneçam parte de suas vagas para jovens, auxiliando que eles ingressem no mercado de trabalho e adquiram experiência profissional. As vagas asseguradas por essa lei são distribuídas através do programa chamado de Jovem Aprendiz 2021.

Jovem Aprendiz Recife

Conseguir o primeiro emprego é uma tarefa difícil para muitos jovens, seja pela dificuldade de encontrar um trabalho com uma carga horária que se adeque a seu horário escolar e não atrapalhe seu desempenho acadêmico, ou pela dificuldade de encontrar um primeiro emprego sem ter experiência na área.

Como Funciona o Jovem Aprendiz Recife?

O programa é criado pelo governo federal e empresas nacionais com unidade em Recife ou empresas locais oferecem vagas para jovens que atendem aos requisitos estabelecidos pelo programa.

Além do emprego, os jovens participantes do programa também realizam cursos técnicos profissionalizantes, que auxiliam na capacitação profissional desses jovens, e em muitos casos as empresas efetivam esses jovens após o período como jovem aprendiz

Requisitos Jovem Aprendiz Recife

Para poder se inscrever no Jovem Aprendiz Recife, o candidato deve:

Ter entre 16 e 22 anos no momento da inscrição;

Estar cursando o ensino médio ou já ter concluído o ensino médio na modalidade convencional ou na modalidade EJA.

Além disso, o jovem que deseja se candidatar não pode estar cursando o ensino superior, sendo que o programa prioriza jovens de baixa renda.

Vagas Jovem Aprendiz Recife

O programa Jovem Aprendiz Recife disponibiliza diversas vagas anualmente, que variam de acordo com a disponibilidade das empresas, sendo que as principais empresas e instituições participantes são:

Além dessas, diversas outras empresas participam do programa, sendo empresas de diversas áreas, para que as vagas atendam ao perfil de todos os candidatos.

Inscrições Jovem Aprendiz Recife

Para realizar as inscrições no programa Jovem Aprendiz Recife, é necessário:

Acessar o site da empresa que o candidato tem interesse, ou nas instituições que fazem a ponte entre o jovem e a empresa (como o CIEE);

Cadastrar o currículo e realizar as etapas que o site solicitar, que variam de acordo com a empresa.

Para a inscrição é muito importante que o jovem elabore um currículo bom e bem estruturado, para aumentar suas chances para uma entrevista. Todo o processo de inscrição é realizado de forma online e gratuita.

O grande diferencial do programa Jovem Aprendiz Recife é que o processo seletivo não é realizado apenas em uma época do ano, sendo que semanalmente as empresas atualizam as vagas disponíveis para jovem aprendiz. Isso permite que jovens não selecionados em uma empresa, possam se inscrever em outras empresas, aumentando as chances de contratação do jovem.