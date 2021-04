Encontrar Telefone pelo Nome Completo – Muitas vezes, nós precisamos de um número, mas acabamos perdendo, anotando errado ou então o número é atualizado. Como o número de telefone é um dado pessoal que não é tão difícil de encontrar, ao contrário do endereço, por exemplo.

Para facilitar e ajudar a pessoa a encontrar um número de telefone utilizando apenas o nome inteiro da pessoa, algumas operadoras de telefonia, como a Vivo, disponibilizam essa consulta de forma gratuita e simples, como vamos demonstrar no decorrer do texto.

Como encontrar telefone pelo nome completo

Como mencionamos anteriormente, encontrar um número de telefone usando o nome completo pode ser mais fácil dependendo da operadora do número da pessoa. Por exemplo, no site da Vivo (disponível em: https://meuvivofixo.vivo.com.br/) é possível encontrar o número de um telefone da operadora Vivo usando apenas o nome da pessoa.

No entanto, nesse caso seria necessário saber antes qual a operadora de telefonia usada pela pessoa que você deseja localizar, o que funcionaria caso você já tivesse parte do número da pessoa ou soubesse essa informação sobre a operadora. Outra forma é buscar pelo nome completo da pessoa em redes sociais ou no Google, mas isso geralmente só funciona caso a pessoa possua uma página na internet ou divulgue seu telefone para fins comerciais.

Como encontrar telefone pelo nome – online

Como explicamos no tópico anterior, é possível achar o número de telefone apenas com o nome completo de forma online, mas isso dependerá muito se a pessoa divulgou seu número de telefone em redes sociais ou no Google.

É possível localizar o telefone residencial de uma pessoa através de uma lista telefônica (ou através de sites como: https://www.telenumeros.com/), que informam números de telefone residencial, mas é necessário informar o nome completo e a cidade em que a pessoa mora.

Como saber se a pessoa tem um chip de telefone no nome

Muitas pessoas têm medo de ter seu CPF usado para atividades ilícitas, como para o cadastro de chips de outras pessoas, sem o consentimento do dono do CPF. Para prevenir esse tipo de fraudes e possibilitar que as pessoas possam consultar chips cadastrados em seu CPF, a Anatel disponibiliza essa consulta aos consumidores. Para consultar é necessário:

Acessar o site da Anatel, disponível em: https://cadastropre.com.br/#/;

Selecionar a opção “Consulta”;

Informar o seu CPF e aceitar os termos de uso (fique tranquilo, pois a Anatel é a Agência Nacional que gerencia a telefonia no Brasil, sendo extremamente confiável);

Na página irá aparecer todas as linhas cadastradas naquele CPF, qual operadora, qual estado em que foram cadastradas e qual o telefone de contato dessas operadoras, para que o cliente possa entrar em contato caso encontre alguma irregularidade.

Número de telefone por CPF

Infelizmente, com o número do CPF só é possível consultar os chips e linhas telefônicas que estão cadastradas naquele CPF, mas não identificar quais os números.

Caso você tenha encontrado um número cadastrado no seu CPF e deseje saber qual é esse número, entre em contato com a operadora através do número informado na página da Anatel (como mostrado no tópico anterior).

Como saber o número de celular de uma pessoa

Para localizar o número de celular de uma pessoa você pode:

Procurar no site das operadoras, consultando pelo nome completo ou outros dados;

Procurar nas redes sociais ou Google;

Procurar em sites de listas telefônicas.

Sites de Lista Telefônica

Embora hoje as listas telefônicas físicas tenham caído em desuso, alguns sites têm essas listas telefônicas atualizadas e disponíveis para consulta. Para consultar a lista telefônica, você pode acessar os sites:

Disk Fácil Listas Telefônicas, disponível em : https://www.diskfacil.com.br/;

: https://www.diskfacil.com.br/; net, disponível em : https://www.telelistas.net/;

: https://www.telelistas.net/; Brasil Páginas amarelas, disponível em : http://www.brasilpaginasamarelas.com.br/busca/;

: http://www.brasilpaginasamarelas.com.br/busca/; Lista & Cia, disponível em: https://www.listaecia.com/.