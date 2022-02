Responsável pela comunicação de milhares de brasileiros, a TIM não poderia deixar de ter uma central de atendimento bastante eficiente no suporte de seus clientes. Por essa razão, hoje em dia a empresa possui o Telefone TIM e outros canais que resolvem diversos assuntos apresentados pelos seus clientes.

Então, não deixe de acompanhar os próximos tópicos deste post e saiba como você pode ligar para o telefone TIM e como aceder aos outros canais de atendimento disponibilizados pela companhia.

Qual o Número de Telefone TIM

O número que funciona para o atendimento por telefone é o 103 41. Ligando para esse número o interessado consegue conversar com um dos agentes que está pronto para ouvir e ajudar o cliente a solucionar os seus problemas.

Como Entrar em Contato

As possibilidades para quem quer entrar em contato com a equipe do TIM são diversas. Os interessados podem usar uma das opções apresentadas, logo abaixo para falar com um atendente:

Central de atendimento pelo telefone SAC e ouvidoria

Central de atendimento pelo chat virtual

Central de atendimento em libras no site oficial da TIM

Telefone TIM – Chat

Usando o chat virtual da TIM é possível conversar com a equipe de suporte e obter uma solução de forma rápida para os seus problemas, como pedir Tim 2ª via por exemplo. O chat fica disponível no site da TIM e pode ser acessado seguindo o passo a passo exibido, logo abaixo:

Entre no site oficial da companhia pelo link – https://www.tim.com.br/rj/para-voce/atendimento

Selecione a opção que diz <<Chat>> e informe o motivo de seu atendimento

Telefone TIM WhatsApp

O atendimento pelo WhatsApp é outra alternativa altamente viável que pode ser usada para fazer o contato com a TIM. Para começar a sua conversa pelo ZAP basta gravar o número (41) 4141 4141 ou acessar o mensageiro pelo seguinte link – https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B554141414141&text&app_absent=0

SAC TIM

Estabelecido especificamente para tratar de assuntos relacionados aos produtos e serviços da TIM, o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) fica disponível no número 1056 (para ligar a partir de um telefone fixo). Também é possível acessar o SAC pelo serviço USSD discando *144#.

Tanto a ligação pelo telefone fixo como o serviço USSD ficam disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana.

Ouvidoria TIM

Para relatar algum problema mal resolvido no SAC ou outro canal disponibilizado pela TIM, o cliente pode e deve usar a ouvidoria. As reclamações podem ser submetidas na ouvidoria por via telefônica no número 0800 882 0041.

Outra possibilidade passa pelo uso do site oficial da TIM, que fica disponível através do link – https://www.tim.com.br/rj/para-voce/atendimento/ouvidoria. O horário de atendimento que deve ser observado para entrar em contato com a ouvidoria é de segunda a sexta, das 08h às 18h, sem incluir os feriados nacionais.

Como fazer uma Reclamação

É bem simples! Toda a reclamação deve ser submetida através do telefone SAC da TIM. Se esse canal não oferecer uma resposta satisfatória, o cliente pode usar os canais da ouvidoria mencionados acima para reclamar.