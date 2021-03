Matrícula SEED SE 2022 – Para os alunos e responsáveis que desejam realizar sua matrícula em alguma escola da rede pública no estado de Sergipe, agora não é mais preciso ter que ficar por horas em uma fila e nem ter que passar por um longo procedimento burocrático graças ao Matrícula SEED SE 2022. Para realizar sua pré-matrícula basta apenas ter acesso a internet.

Matrícula Online SEED SE

O programa referente ao Matrícula SEED SE 2021 é um projeto do governo do estado para que os alunos possam fazer sua pré-matrícula para estudar em alguma escola por meio da internet. Esse procedimento assegura uma vaga na escola desejada sem que os alunos e seus pais precisem ter que se deslocar até a unidade.

Esse procedimento pode ser feito por alunos que desejam continuar estudando na mesma escola, assim como por alunos que desejam mudar a escola que tem interesse em estudar. Se você não sabe como realizar esse procedimento, basta continuar lendo este artigo que iremos explicar o passo a passo de como proceder:

Primeiro faça o acesso ao site oficial do SEED SE;

Logo após procure pela opção “Primeiro acesso”;

Na próxima página. será necessário que você faça o preenchimento de todas as informações exigidas;

Por fim, clique em “Enviar” para finalizar o procedimento.

Calendário da Matrícula SEED SE

O cronograma para matrícula pode ser verificado pelos alunos e seus responsáveis em Matrícula SEED SE 2022. Lembrando que normalmente as datas para a realização das matrículas acontecem nos meses de novembro, dezembro e janeiro para que as escolas e secretarias possam se organizar para as aulas começarem logo no início do ano seguinte.

Documentos Necessários

Após ter realizado a pré-matrícula, será necessário que na data certa, os alunos e seus responsáveis vão até a escola escolhida portando todos os documentos necessários para finalizar o procedimento de matrícula. Os documentos exigidos são:

CPF e documento com foto;

CPF e identidade dos responsáveis pelo aluno;

Comprovante residencial;

Comprovante referente à inscrição realizada durante a pré-matrícula;

Foto 3×4 recente;

Para alunos que possuem menos de seis anos, é necessário o cartão de vacinação atualizado.

Portal do Aluno SEED SE

Após ter realizado a matrícula com sucesso, o aluno conseguirá realizar o acesso ao Portal do Aluno, onde ele poderá verificar suas notas, avaliações, trabalhos e demais informações que a escola precisar passar aos alunos. Para entrar no portal do Aluno, basta seguir os seguintes passos:

Primeiro acesse Matrícula Online SEED SE;

Informe o código do aluno assim como sua senha;

Por fim, basta clicar em “Entrar”.

Boletim Escolar Online Sergipe

O boletim do aluno possui diversas informações importantes para manter o aluno informado a respeito das atividades escolares, por meio dele você poderá saber suas notas, como anda o ano letivo do aluno, assim como diversas informações a respeito da escola.

Para acessar o Boletim Escolar Online do aluno, basta seguir o seguinte passo a passo informado abaixo:

Primeiro acesse o site oficial do Matrícula Online SEED SE;

Depois basta informar o login juntamente com a senha.