Você sabe o que é o Cartão de Todos? Se nunca ouviu falar, trata-se de um vale que possibilita um maior acesso da população a saúde, educação, lazer, e muito mais. Caso tenha ficado interessando pelo Cartão de Todos e gostaria do telefone para entrar em contato com a empresa, continue a leitura e descubra!

O Cartão de Todos é uma organização responsável por oferecer grandes descontos para seus usuários mediante a assinatura, ou mensalidade, de 24 reais. E não só isso, você consegue incluir até 7 dependentes familiares.

Em resumo, com esse vale é possível ter acesso a consultas médicas online e presenciais, e exames, no Brasil inteiro. Além disso, você consegue comprar medicamentos por até 35% de desconto.

Gostou da apresentação? Para saber mais sobre como entrar em contato com a empresa leia a seguir:

Qual o Número de Telefone do Cartão de Todos

Em primeiro lugar, para se comunicar com a central de vendas do cartão, basta ligar para o número informado abaixo:

0800 729 2071

Esse número serve para você adquirir o Cartão de Todos e saber como funciona o benefício e como utilizar. Sendo assim, ligue caso você tenha interesse em comprar o benefício.

Como Entrar em Contato com Cartão de Todos

Em segundo lugar, para entrar em contato com a empresa você pode utilizar o número informado acima. Além disso, é possível conseguir atendimento por outros canais de comunicação. Sendo assim, para saber mais, continue com a leitura do texto abaixo.

Chat Cartão de Todos

Ademais, caso você não curta falar no telefone e prefira entrar em contato com o Cartão de Todos via mensagem. A instituição disponibiliza contato por meio de chat. Isto é, para isso basta acessar o site da empresa e clicar na bolinha verde na parte de baixo da página e conversar pelo chat.

Telefone WhatsApp Cartão de todos

De forma breve, tristemente, Ainda não é possível contatar a empresa por meio de telefone WhatsApp.

Telefone SAC Cartão de Todos

Ademais, se você precisa falar com o Serviço de Atendimento ao Consumidor, para tirar dúvidas sobre o Cartão de Todos, solicitar serviços ou fazer reclamações, basta ligar: 0800 283 8916

Ouvidoria Cartão de Todos

Novamente, a empresa infelizmente não disponibiliza contato para Ouvidoria.

Reclamação Cartão de Todos — Como fazer

Por fim, caso você queira entrar em contato com a empresa para fazer reclamação sobre o serviço ou insatisfação no atendimento você pode falar com o SAC. No entanto, se o atendimento não for satisfatório e o seu problema não foi resolvido, deixe um relatório do Reclame Aqui.

Lembre-se que é importante sempre fazer reclamações acerca de serviços que promovem benefícios como esse. Em outras palavras, a empresa precisa ficar ciente do que não está funcionando para os clientes. Não só isso, é necessário expor os problemas não resolvidos pela empresa para os outros usuários ficarem avisados dos problemas que podem ocorrer.