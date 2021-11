Liderança no transporte de encomendas, a Braspress faz atendimento em todo o território nacional com uma frota gigantesca e muitos colaboradores. Ademais, o que diferencia o modelo de negócios da empresa, certamente é o seu grande investimento em tecnologias inovadoras. Desta forma, se você gostaria de entrar em contato com a Braspress telefone, irá descobrir abaixo.

Em resumo, a empresa conta com uma enorme frota de transportes para atravessar o Brasil inteiro, não obstante a quantidade de filiais próprias ao longo de todo o país. Ou seja, a empresa se garante no transporte urgente de encomenda, garantindo segurança e rapidez para seus clientes. Ficou interessado? Para saber como entrar em contato, confira abaixo:

Leia Também: Como funciona o Rastreio da Transportadora MAFD e Mandaê Rastreamento

Qual o Número de Telefone Braspress

Em primeiro lugar, é muito importante o fornecimento de meios de contato para os clientes, principalmente em casos de problemas e emergência nos processos de encomendas. Sendo assim, se você gostaria de falar com a Central de Cobrança da empresa, utilize os números abaixo:

São Paulo e Região: 2223-3500

Demais Regiões: 0800 775 3333

Como Entrar em Contato com a Braspress

Em segundo lugar, a garantia de conforto e confiança para os projetos do seu negócio devem sempre ser seguidos de acessibilidade e fácil comunicação com a empresa, eles precisam fornecer as melhores soluções possíveis para o seu caso.

Deste modo, é muito importante que haja o contato efetivo com a empresa caso surja algum problema ou caso você queira apenas sabem como usar a Braspress Rastrear encomendas. A transportadora oferece alternativas de contato, confira abaixo:

Chat Braspress

A Braspress fornece atendimento via Chat, para isso basta acessar a página de contato no site e, com a sua conta acessada, clicar no balão azul do chat no canto direito.

Telefone WhatsApp Braspress

Além disso, se você prefere entrar em contato de forma mais rápida e prática sempre que quiser, a Braspress fornece número de contato WhatsApp. Para isso, basta salvar os números abaixo na sua agenda de contatos e começar a falar com a empresa.

+55 (11) 95087-7157

+55 (11) 91027-9813

SAC Braspress

A empresa também disponibiliza acesso por meio no SAC, porém não por telefone. Só é possível entrar em contato com o SAC via e-mail. Sendo assim, caso você esteja precisando falar com o SAC basta escrever para: [email protected]

Telefone Ouvidoria Braspress

Infelizmente a empresa não possibilita o contato por Ouvidoria. Ou seja, caso em nenhum dos meios de contato disponibilizados acima não ajudem a solucionar o seu problema você terá de recorrer a meios externos.

Reclamação Braspress – Como fazer

Por fim, é comum que haja problemas nos processos de transporte, como atrasos nas entregas, o status do pedido não está sendo atualizado, ou execução demorada. Para isso é importante que haja o contato imediato com a empresa para fazer uma reclamação, e caso mesmo assim esse tipo de atraso ainda esteja ocorrendo, como não existe um contato por meio de ouvidoria, é possível fazer um relato no Reclame Aqui.

Pela plataforma a empresa possui um índice mediano de solução dos problemas apresentados, na faixa de 75%. Sendo assim, não pense duas vezes antes de escrever um relato da sua experiência no Reclame Aqui, é possível que assim o seu problema seja soluciona