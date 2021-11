A vida de aluno conta com suas particularidades e preocupações que vão além de simplesmente as notas, aulas entre outras questões. Por vezes temos que enfrentar processos burocráticos que não sabemos por onde iniciar. Logo, é importante saber como funcionam ferramenta que podem colaborar para isso, como entender como funciona de fato o Portal do Aluno UNIC.

Assim, não é necessário que vá correndo até a Secretaria da Instituição, há muitas questões que podem ser resolvidas pelo sistema. Desta forma, conseguirá entender o que pode encontrar ao acessar o portal do aluno UNIC.

Ao concluir a leitura, você saberá o passo a passo para cadastrar senha e também o primeiro acesso na plataforma.

Desta forma, se estiver perdido neste quesito conseguirá encontrar soluções adequadas para seus questionamentos.

Acompanhe a leitura para compreender todos os processos que podem estar lhe gerando dúvidas.

Portal do Aluno UNIC

O Portal do Aluno UNIC é feito para aqueles que estudam na instituição ou que tem a intenção de fazer isso. Desta forma, se quiser saber mais sobre os cursos que são oferecidos sejam de graduação, pós-graduação, modalidades de ensino, idiomas, livres ou até preparatórios neste site conseguirá saber mais ao respeito.

Contudo, para aqueles que já são alunos também é possível verificar documentos, bibliotecas, parcerias e registro de diplomas. Além de questões específicas sobre ENEM ou questões similares.

Finalmente, se ainda não estiver contente com as funcionalidades apresentadas no site também é possível entrar em contato e fazer o seu login que consta com questões mais específicas sobre o seu perfil. Logo, acompanhe para saber mais ao respeito deste acesso.

Acesso ao Portal do aluno UNIC

Conforme informamos no item anterior é importante que o acesso ao Portal do aluno UNIC para outras questões mais especificas sobre o seu perfil. Aqui explicaremos o passo a passo para fazer isso:

Desta forma, pode ir diretamente no site do UNIC e na parte superior encontrará o botão “Sou Aluno” ou ir diretamente até o site, clicando aqui.

Após, deverá preencher as informações sobre o seu CPF ou RA, assim como sua senha.

Caso tenha esquecido sua senha ou se for o seu primeiro acesso também pode seguir o passo a passo do link para obter o seu acesso e que consiga acessar entrar no sistema.

Cadastrar senha e primeiro acesso, UNIC EAD /AVA

Finalmente, se estiver pesquisando mais sobre como cadastrar senha e o primeiro acesso UNID EAD ou AVA, saiba que é possível que você queira saber como prosseguir.

Nossa recomendação é que vá diretamente ao Portal do Aluno, seguindo os passos que mencionamos anteriormente para obter o seu primeiro acesso.

Desta forma, conseguirá acessar a questões burocráticas do dia a dia, da secretaria ou inclusive as suas notas sempre que for preciso e que desejar.

Logo, acompanhe o procedimento para sempre consultar o que for preciso em questões acadêmicas. Sendo assim, uma ferramenta ótima sempre que precisar.