Promoção Ajinomoto 2021 – Com todo seu sucesso, a Ajinomoto atua no ramo alimentício há mais de 100 anos, com produtos de qualidade, saborosos e sempre com várias promoções para os seus consumidores. Uma dessas promoções é a Promoção Ajinomoto 2021, que vai sortear diversos prêmios para diversos consumidores dos produtos Ajinomoto.

Sendo uma das marcas mais antigas da indústria alimentícia, a Ajinomoto produz diversos alimentos, principalmente temperos, que são os produtos mais consumidos dessa marca. Um dos produtos mais conhecidos da linha são os temperos Sazón, consumidos por diversas famílias brasileiras, usados para temperar carnes, arroz e até mesmo pipoca.

Promoção Ajinomoto 2021 – Como Funciona

A Promoção Ajinomoto 2021 promete ser uma das melhores promoções da marca, pois o sorteio contará com diversos tipos de prêmios, sorteados em vários momentos da promoção, sendo que pessoas de todas as regiões do país poderão se cadastrar nessa promoção.

Ao comprar um produto Ajinomoto participante da promoção, e cadastrar esse produto no site, o consumidor já está participando da promoção e concorrendo a diversos prêmios, podendo participar quantas vezes quiser, como veremos no decorrer do texto.

Prêmios da Promoção Ajinomoto 2021

Como mencionado anteriormente, a promoção vai sortear diversos tipos de prêmios, em diversos momentos da promoção, sendo que os prêmios são:

Vale compras de R$1000,00 (que são sorteados semanalmente);

Kits para a cozinha (que são sorteados mensalmente);

Uma casa (sorteada no final da promoção);

Um carro 0 km (também sorteado no final da promoção).

Como participar da Promoção Ajinomoto 2021

Se você costuma comprar os produtos da marca Ajinomoto e se interessou nos prêmios da promoção, saiba que é muito fácil e prático participar da promoção. Para participar da promoção Ajinomoto é necessário que o participante:

Compre dois produtos que estejam participando dessa promoção (que iremos listar no decorrer do texto);

Cadastre os produtos no site da promoção Ajinomoto (que iremos explicar como realizar no próximo tópico);

Aguarde o sorteio semanal, mensal e do final da promoção.

Lembrando que quanto mais produtos comprados, maior a chance de ganhar.

Para participar da promoção Ajinomoto é necessário que o participante:

Acesse o site da promoção Ajinomoto, disponível em: https://www.promosazon.com.br/;

Selecione a opção “Participe”;

Realize o seu cadastro informando o seu (caso já tenha cadastro, basta realizar o login). Para essa etapa, é necessário ser maior de idade;

Preencha os campos solicitados, cadastrando o produto participante da promoção que comprou;

Finalize o cadastro e aguarde o resultado dos sorteios.

Você pode se cadastrar quantas vezes quiser, basta realizar o processo de cadastro da nota fiscal do produto comprado. Na página de cadastro também é possível consultar os ganhadores, na aba “Ganhadores”.

Produtos participantes

Praticamente todos os produtos da Ajinomoto participam da promoção, como os temperos para carne da Sazon. Para consultar todos os produtos participantes é necessário que o participante:

Acesse o site da promoção Ajinomoto, disponível em: https://www.promosazon.com.br/;

Selecione a opção “Produtos participantes”;

Selecione a opção “Clique aqui”.