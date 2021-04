Muitas vezes precisamos localizar o endereço de uma empresa ou loja, mas temos pouquíssimos dados, como apenas o telefone. No entanto, é possível localizar o Localizar Endereço pelo Número de Telefone utilizando o número de telefone do local, mas apenas um local público, pois não é possível usar essa forma de localização por telefone para um endereço residencial.

Essas buscas também podem ser feitas por empresas que desejam localizar o endereço daquela residência, mas só possuem o telefone e o nome da pessoa.

No entanto, é necessário lembrar que endereço e telefone são dados muito pessoais, e por isso é extremamente importante ter muito cuidado com os sites e com os aplicativos que prometem descobrir endereços usando apenas números de telefone, pois esses sites e aplicativos muitas vezes não são seguros e apenas querem roubar dados do usuário que está realizando a busca.

Como achar Endereço pelo Telefone

Há algumas plataformas e sites que realmente auxiliam o usuário a localizar um endereço apenas usando o número de telefone do local, mas não fornecem dados de endereço tão específicos. Existem também sites, como o EKW, em que com apenas os quatro primeiros dígitos de um número de telefone são possíveis localizar a qual endereço ele pertence.

O site é gratuito e o usuário pode realizar quantas consultas quiser. Para acessar o site basta acessar:

http://www.ekwbrasil.com.br/endereco.php5.

Localizar Endereço de Telefone Fixo Residencial

Localizar o endereço utilizando um número de telefone fixo e residencial só é possível se o telefone for usado por um estabelecimento.

Por questões de segurança e privacidade de dados, só é possível localizar o endereço de locais públicos usando o número de telefone, não sendo possível localizar de forma segura endereços usando apenas o telefone fixo residencial, sendo necessária outras informações como CPF, nome completo e informações similares.

Existem alguns sites que afirmam poder fazer isso, mas não conferem confiabilidade para o usuário e para os dados informados.

Localizar Endereço de Telefone Celular

Da mesma forma que no item anterior, por questões de segurança e privacidade de dados não é possível localizar um determinado endereço utilizando apenas o número de telefone celular. Esses dados são privados justamente para manter a privacidade do usuário, e impedir o acesso de terceiro a uma informação tão pessoal quanto o endereço.

Localizar Endereço de Telefone Público

Como citamos no início do texto, o único telefone que pode ser usado para consultar um endereço é o telefone público.

Com esse telefone, em um site seguro (como o EKW), é possível encontrar a localização do dispositivo móvel. Caso a busca seja realizada por uma empresa, há mais sites que realizam esse processo.

No entanto, é extremamente importante que o usuário que deseja localizar um endereço tenha atenção com o site ou aplicativo que irá usar, pois por mais que os aplicativos alegam que fazem essa localização usando telefone, muitos afirmam isso apenas para roubar dados pessoais.