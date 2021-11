O Atacadão é uma loja que disponibiliza grandes ofertas em produtos de varejo. Assim, se tornou uma referência para empresários com pequenos negócios que compram produtos em grandes quantidades. Portanto, se você tiver o cartão e estiver procurando saber mais sobre a fatura cartão Atacadão aqui saberá como prosseguir.

Porém, há diversas alternativas sobre como fazer para obter a segunda via, já que pode ser através do site, app, telefone ou inclusive com o whatsapp. Desta forma, escolherá a melhor opção para selecionar o seu meio de pagamento.

Finalmente, também abordaremos onde pagar a fatura cartão Atacadão para que consiga também selecionar a forma como fazer o seu pagamento, da forma como melhor preferir.

2ª Via Fatura Cartão Atacadão pelo Site

Uma das alternativas mais utilizadas é resgatar a sua fatura através do site já que é extremamente útil. Desta forma, conseguirá realizar uma consulta virtual utilizando a página do Cartão Atacado.

Logo, conseguirá encontrar a opção de Consultar Fatura, onde deverá fazer o seu login junto com o seu CPF e a senha. Aqui conseguirá verificar os dados sobre o seu cartão, onde conseguirá fazer o seu pagamento pelo app ou internet banking, ou se bem imprimindo e levando até uma agência.

2ª Via Fatura Cartão Atacadão pelo APP

Porém, se o que procura é conseguir como obter sua fatura do cartão diretamente desde o aplicativo permitirá que consiga fazer conferências ou verificações desde qualquer local a qualquer momento.

Logo, vá até sua loja de aplicativos do celular e procure pelo app Cartão Atacadão. Uma vez que tenha feito o login, conseguirá verificar o item chamado Resumo, e em seguida Faturas, por isso conseguirá clicar em pagar, parcelar ou boleto. E finalmente se livrará da sua dívida com este setor.

2ª Via Fatura Cartão Atacadão pelo Telefone

Eventualmente, quando há necessidade de falar com um atendente que permita solucionar suas dúvidas ou questões que o deixem preocupado, além de obter a sua segunda via. Por este motivo, se quiser conversar com um atendente para saber mais sobre o valor que consta em aberto.

Assim, se você for de São Paulo resta entrar em contato ligando ao 4004 – 8899. Porém, de outras localidades é necessário que ligue ao 0800 722 8472. Assim, conseguirá obter não apenas sua fatura de pagamento, se não também uma excelente opção para quem quer abordar alguma questão específica.

2ª Via pelo WhatsAPP

Embora muitas empresas estejam optando por inserir um atendimento através do whatsapp é importante que saiba que, por enquanto, o cartão Atacadão não conta com esta alternativa de pagamento.

Onde pagar?

Finalmente, se estiver procurando onde fazer o seu pagamento é importante que saiba que pode ser feito diretamente em uma loja. Contudo, se precisar fazer o pagamento eletrônico pode optar pelo uso do app ou internet banking, já se prefere imprimir para pagar na lotérica ou diretamente na agência isso também é uma possibilidade.

Agora, você sabe todas as alternativas que tem para fazer a obtenção da segunda via, assim como onde e como pagar para maior conforto para seu dia a dia.