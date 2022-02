O Roda a Roda Jequití é o programa preferido do domingo para muitas famílias brasileiras. Em cada edição os participantes tem a oportunidade de receber diversos prêmios valiosos e divertir-se bastante. Não deixe de acompanhar nos próximos tópicos deste post como você pode fazer a Inscrição Roda a Roda Jequití 2022. Acompanhe!

Roda a Roda Jequití 2022

Comandado pela carismática apresentadora Patrícia Abravanel, o programa Roda a Roda Jequití 2022 vai ao ar para alegrar os telespectadores da SBT e ajudar os participantes por meio de prêmios valiosos.

Quem tiver interesse em fazer parte desse programa deve comprar os produtos Jequití, já que é por meio da compra que a SBT consegue sortear quem vai responder as perguntas e ter a chance de ganhar os prêmios preparados em cada edição do programa.

Por isso, se você quer ser um dos sortudos e participar no próximo programa é preciso fazer a Inscrição Roda a Roda Jequití 2022, então invista na compra de produtos da marca Jequití.

Com Funciona o Roda a Roda Jequití 2022?

O programa é conduzido na emissora SBT em São Paulo, onde todo o escolhido é preparado visualmente antes do programa iniciar. O participante também recebe outros cuidados no set do show, como alimentação, hospedagem e transporte para dirigir-se ao local da gravação do show.

Lembrando que o programa também é composto por consultores que são preparados juntamente com a apresentadora para não fazerem feio durante a rodada de perguntas e respostas.

Quais São as Etapas?

Bem, não existem etapas em toda jornada de participação no Roda a Roda Jequití 2022. Tudo o que o interessado precisa fazer é realizar a sua inscrição no site oficial da SBT e depois comprar o máximo número possível de produtos da marca Jequití. É preciso indicar as informações tal como solicitado pelo sistema, já que erros podem dificultar na seleção do candidato.

O mais importante para quem deseja mesmo participar no programa é comprar os produtos da Jequití 2022. No final das contas, o participante será a pessoa que mais comprou da marca.

Inscrições Roda a Roda Jequití 2022

Antes de comprar da Jequití é importante fazer o cadastro no site oficial da emissora do programa. Para aceder a plataforma de inscrição e garantir a sua candidatura siga as etapas abaixo:

Primeiro, entre no site oficial da emissão SBT usando este link – https://www.sbt.com.br/auditorio/roda-a-roda#fique-por-dentro

Siga escolhendo a opção <<Programa Roda a Roda Jequití>>

Siga para a aba de inscrições e crie uma conta inserindo todos os dados que são solicitados (e-mail, data de nascimento e nome completo)

Agora complete a inscrição seguindo as instruções apresentadas.

Assim que já tiver feito o cadastro, siga as etapas abaixo:

Localize um dos consultores Jequití em sua área

em sua área Compre o máximo número possível de produtos com os consultores e guarde bem os recibos

Feito isso, envie os cupons preenchidos para o consultor da compra

Roda a Roda Jequití 2022 Horário

Em 2021 o horário da Roda a Roda Jequití 2022 foi alterado para 3:15 da tarde. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta, por isso, as chances de participar são ainda maiores para que realmente compra os produtos da Jequití.