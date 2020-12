Consultar Score Grátis é possível ser feito pelas empresas através do seu CPF em alguns sites como o Serasa, SPC e Boa Vista. Essas empresas de crédito têm acesso a toda a movimentação que você faz, compras, cartões, boletos etc.

O que é Score

O score significa a pontuação que diz respeito a saber o seu relacionamento com as contas, em outras palavras se você é um bom ou mau pagador de suas dívidas. Quando você solicita um cartão de crédito, um empréstimo, vai fazer um financiamento, ou outros tipos de transação de crédito, os bancos, financeiras e lojas consultam a pontuação do seu Score, e essa consulta muitas vezes define se seu financiamento, crédito ou compra será aprovado ou não.

Outra questão é que quanto mais você pede crédito no mercado, nas diferentes modalidades de crédito e empréstimo, mais baixo o seu score fica, pois fica registrado nos sites do SPC e Serasa todas as empresas que pesquisaram pelo seu CPF. Isso significa que pedir crédito no mercado em excesso, mostra que você está sem dinheiro.

Ao mesmo tempo que, se você gasta relativamente bem por mês e paga as contas todas em dia, sua pontuação do score aumenta, consequentemente aumentando as ofertas de crédito para você, onde as próprias empresas vem oferecer através de e-mail, conta bancaria etc.

A pontuação do score pode variar de 0 e 1.000. então quanto mais alta, maiores aprovações de crédito no mercado. Seu histórico de pagamento conta muito, e também um cadastro completo e atualizado.

Como consultar Score no SPC

O SPC Brasil permite fazer uma consulta online grátis do score de crédito, no entanto não é grátis a liberação de relatório de dividas acumuladas do CPF. É possível acessar gratuitamente o histórico de pagamentos e a pontuação do score.

Pelo site do SPC você pode consultar seu score de crédito https://www.spcbrasil.org.br/busca/SPC-Score.

Como consultar Score no Serasa

O Serasa além do site também tem o App, onde é possível consultar o CPF e score, faça o cadastro no site ou App, que é bem simples, e já poderá ver tudo sobre seu CPF gratuitamente.

O Serasa mostra também se tem alguma dívida no seu nome, indicando até as empresas ou instituições correspondentes.

Acesse o Serasa aqui e consulte seu CPF https://www.serasa.com.br/consultar-meu-cpf/

Preencha seu cadastro.

É o primeiro acesso? Preenche com os dados requisitados

Você pode acompanhar sua pontuação do score quando quiser, além disso o site das dicas de como melhorar o score, acompanhe sempre o andamento do seu CPF através do Serasa Score.

Como consultar Score boa Vista

O Score Boa Vista é outro site que disponibiliza a consulta so score e CPF gratuitamente, o Boa Vista analisa questões como o comportamento de pagamentos atual e também do passado (5 anos em média), a frequência de pedido por crédito no mercado e as informações do seu cadastro no site.

A dinâmica é: o Boa Vista informa o score, mas é sempre a empresa que você está em contato de compra que decide se libera ou não o crédito.

Acesse o site di Score Boa Vista https://www.consumidorpositivo.com.br/consulte-seu-cpf-agora/

Clicar no menu CONSULTA DE CPF

Se for o primeiro acesso faça o cadastro, informando CPF e clique em VERIFIQUE