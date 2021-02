O IPTU Joinville 2021 é um imposto obrigatório que deve ser pago por aqueles que possuírem imóveis na área urbana da cidade. É por meio do pagamento do mesmo que há um maior desenvolvimento econômico e social da cidade. A 2ª guia dos carnês do IPTU Joinville 2021 podem ser emitidos via internet, saiba como!

IPTU Joinville 2021

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) não é uma exclusividade da cidade de Joinville. Todos os proprietários de residências do país precisam arcar com esses custos. Porém, cada cidade faz recolhimento do IPTU de maneira diferenciada.

✓ Veja como realizar o pagamento do IPTU nas cidades:

O pagamento é anual e pode sofrer reajustes conforme necessidade. No caso do valor do IPTU arrecadado, 100% vão para o desenvolvimento dos setores que atendem ao público. Desde postos de:

Saúde;

Educação pública;

Projetos de segurança;

Obras em prol da infraestrutura local.

Um outro ponto importante a ser mencionado é que o pagamento do IPTU Joinville 2021 é de cunho obrigatório. Caso o valor não seja quitado em dia, poderá acumular multas e juros sobre o seu valor original.

Valor IPTU Joinville 2021

Para que seja calculado o valor IPTU é preciso definir quanto vale aquela propriedade. Já que esta é o principal fato gerador do IPTU.

Alguns fatores influenciam neste resultado, como por exemplo:

Tamanho do terreno;

Estado de conservação;

Valor no mercado imobiliário e etc.

O valor das alíquotas IPTU são:

Imóveis residenciais:

0,5%: área construída de até 150m².

0,65%: área construída acima de 150m² até 300m².

0,8%: área construída superior a 300m².

Imóveis com uso não residencial:

1%: quando utilizado para fins de serviços e instituições.

1,5%: quando utilizado para fins comerciais.

2,5%: quando utilizado para fins industriais.

5%: quando utilizado para fins de instituições financeiras.

Pagamento do IPTU Joinville 2021

Em Joinville, o órgão responsável por arrecadas os valores do IPTU é a prefeitura municipal. E de acordo com o site oficial, o contribuinte poderá realizar o pagamento nas casas lotéricas e agências bancárias, apresentando o boleto e indicando uma das opções, ou seja, à vista ou parcelado.

As formas de pagamento do IPTU são definidas a cada ano. Em geral, o pagamento pode ser parcelado ou ser pago à vista com descontos de até 10%.

Isenção do IPTU

Isenção de IPTU é o direito de não pagar Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, concedido em determinadas situações ou a determinados públicos. Para requerê-la, acesse o serviço, clique aqui!

Já para solicitar a imunidade do IPTU Joinville 2021, clique aqui!

Consulta e 2 Via

Atualmente os moradores da cidade de Joinville recebem o carnê de pagamento do IPTU, mas se por alguma razão você precisar realizar a reemissão de um boleto ou consultar os valores, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o site oficial da Prefeitura de Joinville, clique aqui ;

; Insira os dados solicitados;

Clique em “Login”.

Telefone Prefeitura Municipal de Joinville

Ainda possui dúvidas sobre o IPTU Joinville 2021? Entre em contato com a prefeitura da cidade por meio dos seguintes contatos:

Endereço : Av. Hermann August Lepper, 10, Saguaçu 89221-005;

: Av. Hermann August Lepper, 10, Saguaçu 89221-005; Telefone : (47) 3431-3233;

: (47) 3431-3233; Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira. Entre 8h e 17h.