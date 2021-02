Chega o momento dos contribuintes se organizarem com o IPTU Palmas 2021. Um imposto obrigatório que recolhe fundos para o cofres municipais. O IPTU Palmas 2021 é aplicado sobre os imóveis localizados na área urbana da cidade. A Prefeitura Municipal cria legislações e regras para realizar a cobrança. Veja neste artigo.

IPTU Palmas 2021

Criado a partir de uma Lei federal, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um imposto obrigatório em todos os municípios do Brasil. O seu principal objetivo é o de recolher fundos para a manutenção da cidade. Com a contribuição dos proprietários de imóveis localizados em região urbana.

São propriedades que devem realizar o pagamento do imposto: casas, apartamentos, prédios, comércios e terrenos mesmo que sem construção.

Com o valor arrecadado setores públicos devem receber investimentos. Segundo o Instituto de Desenvolvimento Regional do Médio Norte Brasileiro, da Universidade Federal do Tocantins (UFT) a cidade de Palmas é uma das principais cidades que investem na manutenção de serviços básicos a partir do IPTU.

Os serviços realizados com o IPTU Palmas 2021 são normalmente voltados ao meio ambiente. Como: varrição das ruas, coleta de lixo, separação de resíduos. Além da manutenção das vias públicas e projetos que visam o bem estar da população.

Valor IPTU Palmas 2021

Todos os anos é utilizada a mesma base de cálculo para determinar o valor do imposto. Mas, os fatos que se multiplicam pode sofrer reajustes. Como aconteceu em 2021, um aumento de 2,94%.

O valor venal do imóvel deve ser multiplicado por uma alíquota. Assim, fica decidido o valor IPTU Palmas 2021. O preço da propriedade varia conforme a sua localização, tamanho e estrutura em geral.

Quanto a alíquota, esta recebe peso diferente dependendo de quanto vale aquele imóvel. Segundo legislação municipal, as alíquotas possuem os seguintes valores:

Imóvel Edificado Residencial:

Valor venal até 8.600,01: 0,25%;

Valor venal de 8.600,01 a 17.200: 0,30%;

Valor venal de 17.200,01 a 34.400: 0,35%;

Valor venal de 34.400,01 a 68.800: 0,40%;

Valor venal acima de 68.800: 0,50%.

Para uma casa de R$80.000 o cálculo deve ser:

R$80.000 x 0,50% = R$400.00

Imóveis comerciais, terrenos e chácaras recebem valores diferentes.

Pagamento IPTU Palmas 2021

A Prefeitura Municipal organizou algumas formas para que os contribuintes realizem o pagamento IPTU Palmas 2021.

Inclusive são oferecidos descontos para facilitar a contribuição em dia. Para pagamento à vista até março é possível ter 10% de desconto. Pagamento parcelado em 10 vezes não permite desconto. E os vencimentos são organizados com datas diferentes para cada parcela:

1ª parcela – 29 de março;

2ª parcela – 30 de abril;

3ª parcela – 30 de maio;

4ª parcela – 29 de junho;

5ª parcela – 31 de julho;

6ª parcela – 31 de agosto;

7ª parcela – 28 de setembro;

8ª parcela – 31 de outubro;

9ª parcela – 30 de novembro;

10ª parcela – 28 de dezembro.

Verifique nas agências bancárias da cidade se as mesmas fazem o recebimento do IPTU.

Consulta e 2 Via IPTU Palmas 2021

Para emitir a guia de pagamento, ou ainda, consultar o quanto deve ser pago de imposto, basta acessar o endereço eletrônico da Prefeitura. O sistema permite a impressão do boleto.

Caso a data de vencimento original tenha sido ultrapassada o valor sofrerá reajustes. Veja como fazer a consulta e 2° via IPTU Palmas 2021:

Acesse o site da Prefeitura Municipal de Palmas ;

; Role a página para baixo. E no quadro ‘Outros Serviços’, selecione ‘IPTU’;

Automaticamente o sistema vai abrir a página com o portal para consulta. Insira as informações necessárias. Por fim, clique em ‘Consultar’.

Prefeitura Municipal de Palmas

Outras orientações e esclarecimentos são oferecidos na Prefeitura Municipal de Palmas. Compareça até o local para resolver suas dúvidas.

Endereço : Avenida JK Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28-A CEP: 77.006-014;

: Avenida JK Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28-A CEP: 77.006-014; Telefone : (63) 2111-0900;

: (63) 2111-0900; Horário de atendimento: Segunda à sexta-feira. Entre 8h e 18h.