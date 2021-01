Você conhece todas as informações sobre o IPTU Ribeirão Preto 2021? Antes de fazer o pagamento ou requerer algum tipo de revisão ou até isenção, é interessante saber como este tributo funciona para conhecer todos os seus direitos e obrigações. Para isso, leia com atenção este artigo sobre o IPTU Ribeirão Preto 2021 e esclareça as suas dúvidas.

Por que pagar o IPTU Ribeirão Preto 2021?

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um tributo cobrado em todas as cidades brasileiras. Quem fica responsável pela arrecadação deste imposto é a Prefeitura Municipal e suas secretarias. Todo o dinheiro arrecadado com o IPTU é revertido para os cofres públicos e destinado á manutenção e custeio de serviços públicos municipais.

✓ Veja como realizar o pagamento:

A importância de pagar o IPTU Ribeirão Preto 2021 tem relação com os deveres de todos os cidadão, pois esta contribuição é revertida no próprio município e em investimentos como: infraestrutura, educação, limpeza, saúde e etc.

Por outro lado, pagar este imposto também evita complicações burocráticas da sua propriedade, por exemplo: compra e venda, transferência de proprietário, construções que exigem autorização da prefeitura e etc.

Valor IPTU Ribeirão Preto 2021

Todos os anos o preço da contribuição pode ser reajustado, por conta da inflação. Fica determinada uma alíquota que deve ser multiplicada pelo valor venal da propriedade, este valor fica registrado nos documentos da prefeitura, e é calculado de acordo com o m² do terreno.

O valor IPTU 2021 ainda não foi divulgado, mas podemos seguir como base o que foi estipulado para os anos anteriores. No site da prefeitura a informação para 2018 indica um reajuste de 1,83% no valor passado. O que ficaria em média:

Imóveis sem edificação: de 2,2% para 2,24%;

Imóveis prediais; de 0,6% para 0,61%.

Pagamento IPTU Ribeirão Preto 2021

Os contribuintes devem receber em suas residências o carnê para pagamento IPTU Ribeirão Preto 2021, mas também podem emiti-lo através do site da prefeitura. Existem algumas facilidades para a realização deste pagamento.

10% de desconto para pagamento até o dia 19 de janeiro (data estipulada para 2018);

Parcelamento em até 12 vezes, sem desconto. Primeira parcela com vencimento em 19 de janeiro e as demais todo dia 15 (datas estipuladas para 2018).

Para efetivar a sua contribuição, a guia deve ser paga em qualquer agência bancária, Correios, casas lotéricas ou pela internet até o vencimento de cada parcela.

Isenção IPTU Ribeirão Preto 2021

A isenção IPTU 2021 é uma maneira legalizada de não cobrar o imposto de determinados proprietários e propriedades. Fica determinada na legislação do município quem são os beneficiados. Veja a lista:

Proprietários:

Aposentados;

Menores órfãos;

Pessoas definitivamente incapacitadas para o trabalho;

Internados e egressos de leprosários e aos portadores do vírus HIV;

Viúvas;

Viúvos;

Beneficiados pela Loas (Lei Orgânica de Assistência social).

A escritura do imóvel deve estar em nome do proprietários nestas condições para requerer a isenção.

Propriedades:

templos de qualquer culto;

patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores;

entidades educacionais;

assistenciais sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

Emitir 2 via IPTU Ribeirão Preto 2021

Para emitir 2 via IPTU Ribeirão Preto 2021 ou até mesmo consultar o valor e data de vencimento da guia de pagamento, o contribuinte deve acessar o portal da Prefeitura Municipal e realizar todo o processo via internet. Veja como fazer:

Passo 1: Acessar o site da prefeitura ;

Acessar o ; Passo 2: Clicar em ‘Serviços Online’;

Clicar em ‘Serviços Online’; Passo 3: Dentre as alternativas, veja a lista de opções do IPTU e selecione ‘2° via’;

Dentre as alternativas, veja a lista de opções do IPTU e selecione ‘2° via’; Passo 4: Agora basta informar o número de seu registro;

Agora basta informar o número de seu registro; Passo 5: A página te dará a oportunidade de pesquisar em IPTU do exercício. Clique em parcela única com desconto (até a data do vencimento da cota única) ou parcela especifica ou todas as parcelas após exibir parcelas e imprima o boleto.

Também é possível realizar este processo de forma presencial, através dos postos:

Secretaria Municipal da Fazenda. Rua Lafaiete, 1.000, setor de atendimento do IPTU – Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h;

Poupatempo. Av. Presidente Kennedy, 1.500, horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e sábado das 9h às 15h.

Telefone Prefeitura Ribeirão Preto

Ficou com alguma dúvida? Você pode esclarecer todas direto com a prefeitura Ribeirão Preto, no local os funcionários podem te orientar e te direcionar até as secretarias responsáveis.

Prefeitura Ribeirão Preto: Praça Barão do Rio Branco, s/no – Centro. CEP 14010-140. Fone (16) 3977-9000.