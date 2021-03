O Programa Jovem Aprendiz Curitiba 2021 é muito importante para que jovens possam ter seu primeiro contato com o mercado de trabalho. Por meio desse programa os jovens possuem a oportunidade de trabalharem com carteira registrada e ter todos seus direitos assegurados por lei.

Com o mercado de trabalho cada vez mais concorrido, conseguir uma vaga de emprego diante de alguma empresa é algo que exige bastante experiência. Por conta disso o programa é tão importante, pois proporciona aos jovens sua introdução no mercado de trabalho, fazendo com que os mesmos possam adquirir experiência para somar em seu currículo.

Como funciona o Jovem Aprendiz Curitiba?

Por meio da Lei da Aprendizagem, empresas de que tenham médio ou grande porte possuem a obrigação de destinar uma quantia de 5% a 15% de suas vagas aos candidatos participantes do Programa Jovem Aprendiz.

Se tratando dos benefícios que a empresa pode ter por participar do programa, ela não possui a necessidade de pagar os 40% de multa no caso do funcionário ser demitido e nem o aviso prévio, além disso, ela é obrigada a pagar apenas 2% do fundo de garantia.

Requisitos Jovem Aprendiz Curitiba

O Programa Jovem Aprendiz Curitiba 2021 possui anualmente várias empresas participantes, que são responsáveis por oferecerem vagas aos candidatos deste processo seletivo.

É necessário que os interessados em se candidatar a uma vaga cumpram com certos pré-requisitos, que são:

Dependendo da empresa, o jovem deve ter idade mínima de 14 anos e máximo de 24 anos. É importante lembrar que cada empresa possui seus próprios pré-requisitos, podendo haver variação na faixa etária para poder participar do programa;

A idade limite máxima para participar do programa não se aplica para candidatos com deficiência;

E necessário que o candidato esteja cursando o último ano do ensino fundamental, ou estejam cursando o Ensino Médio ou já ter concluído;

Inscrições Jovem Aprendiz Curitiba

Com o objetivo de achar oportunidades, é interessante que o candidato utilize sites de busca por emprego, assim como o linkedIn para facilitar na procura.

Para que o candidato ao programa Jovem Aprendiz Curitiba possa realizar sua inscrição para uma vaga de emprego, é importante que o mesmo realize o acesso das empresas nas quais possui interesse para cadastrar seu currículo. Lembrando que o jovem poderá apenas ter seu contrato firmado com uma única empresa.

Se você tem interesse em se candidatar a uma vaga pelo programa, mas não sabe com realizar sua inscrição, basta seguir o seguinte passo a passo para efetuá-la com sucesso:

Primeiramente o jovem deve procurar pelo sistema que as empresas oferecem para vagas para poder realizar sua inscrição;

Depois de ter realizado seu cadastro com sucesso, você deverá criar um currículo online que contenha todas as informações que a empresa exige contendo seus dados escolares assim como os dados pessoais;

Por fim, por meio do cadastro anteriormente realizado, o jovem terá acesso a página que a empresa oferece suas vagas de trabalho, assim o mesmo deverá escolher pela vaga que deseja.