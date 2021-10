Procurando meios de inserir o Código Kwai no seu aplicativo? A seguir, você vai ver como colocar o código Kwai no app, para que serve o código e o melhor, como você pode ganhar dinheiro na internet utilizando um dos aplicativos mais famosos da atualidade. Além disso, no final do artigo, você vai ver um passo a passo de como resgatar a sua grana. Vamos lá!

Código Kwai

Atualmente, o Kwai não é apenas um aplicativo de entretenimento e vídeos curtos, ele é também uma forma que muitas pessoas estão utilizando para ganhar uma renda extra na internet. Aproveite para conferir se o Kwai é Seguro.

No caso de influenciadores digitais, muitos deles conseguiram fazer milhões de reais apenas utilizando essa “recompensa” do aplicativo. A seguir, você vai entender como isso realmente funciona.

Como Colocar o Código Kwai?

Antes de mais nada, para quem quer ajudar um amigo e começar no aplicativo Kwai com o pé-direito, inserir o código Kwai que você recebeu é sempre recomendado.

Embora pareça um processo demorado e complexo, inserir o código Kwai não vai levar mais que 1 minuto. Veja o passo a passo abaixo;

Passo 1: Baixe o aplicativo, Clicando aqui;

Passo 2: Ao abrir, clique em “Kwai Bônus” e digite o código;

Passo 3: Por fim, basta clicar em “Confirmar”;

Passo 4: Para finalizar, selecione a opção “Inscrever” para criar a sua conta e começar no aplicativo.

Para que serve?

Em suma, esse código nada mais é que uma identidade. Ou seja, toda vez que alguém utilizar aquele código, a proprietária deste código ganhará sobre a recomendação.

Dessa forma, se você enviar seu código para 10 amigos e 5 entrarem com seu código, o aplicativo vai imediatamente pagar para você o equivalente a 5 novos usuários.

Como Ganhar Dinheiro com Kwai?

Hoje em dia, além de pagar por recomendação, o Kwai também paga para quem assiste os vídeos da própria plataforma. Entretanto, para quem realmente quer ganhar uma ótima renda todos os meses, o recomendado é focar no convite para novos usuários.

As promoções do Kwai sempre atualizam, no momento que este artigo está sendo escrito, o app paga até R$80,00 para novos usuários. Neste caso, se você convidar 10 amigos e os 10 permanecerem ativos por 10 dias, o app vai pagar para você o equivalente a R$800,00.

Mas lembre-se, o valor e as regras referente a repensar sempre estão sujeitas a mudanças.

Como Resgatar o Dinheiro do Código Kwai?

Assim como para inserir o código, para retirar o seu dinheiro no Kwai também é muito simples e rápido. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Passo 1: Abra o aplicativo;

Passo 2: Em seguida, clique na moedinha dourada;

Passo 3: Pronto? Agora clique em “minha conta” e selecione a opção “Saldo”;

Passo 4: Para finalizar o processo, clique em “Sacar” e selecione o método de saque que você deseja utilizar. Atualmente, o próprio aplicativo possui o PIX e a Transferência Bancária tradicional;

Passo 5: Por fim, o app vai enviar 1 código de confirmação de retirada, assim que verificar, clique em “Confirmar”.

