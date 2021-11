A Saneago é a sigla da Companhia de Saneamento de Goiás, por esse motivo é possível que se você mora na região queira saber mais ao respeito de como obter a Saneago 2ª via.

Assim, conseguirá fazer o seu pagamento sem nenhum problema e evitando qualquer tipo de transtorno com seu histórico de crédito.

Portanto, detalharemos no texto as alternativas possíveis para a emissão da Saneago Segunda via, permitindo assim que não precise ir até uma agência para sua realização, apenas dependendo do site, app ou telefone.

Saneago Segunda Via

Conforme abordamos, normalmente as faturas chegam adequadamente até os endereços. Contudo, eventualmente podem acontecer imprevistos que impeçam que este processo funcione de forma cotidiana ou inclusive com alguma questão de extravio ou dano.

Vale a pena mencionar que obter uma segunda via é fundamental, caso tenha ocorrido algum incidente, já que a falta de pagamento pode acarretar com dívidas que se registram no seu nome e também pode acabar causando o corte de serviço.

Logo, aqui ensinaremos como prosseguir com a Saneago segunda via que pode ser obtida diretamente em uma agência.

Porém, hoje em dia existem outras alternativas para conseguir sua segunda via sem a necessidade de sair de casa, como por exemplo: através do site, app ou telefone.

Saneago 2ª Via pelo Site

Uma das alternativas mais utilizadas pelos clientes é obter o seu documento de pagamento diretamente desde o site. Assim sendo, nossa recomendação é:

Vá até a página oficial (clicando aqui)

Preencha as informações solicitadas na Agência Virtual.

Após esse procedimento conseguirá ver todos os valores que se encontram em aberto;

Basta emitir a 2ª Via e posteriormente faça o seu pagamento da forma que deseja.

Saneago 2ª Via pelo APP

Em seguida, para aqueles que preferem conferir diretamente do celular os débitos ou questões relacionadas à conta sempre que for preciso, sem necessidade de um computador.

Por este motivo, vá até sua loja de aplicativos e procure pelo app da Saneago.

Desta forma, conseguirá preencher os detalhes relacionados a sua identidade e também a sua fatura.

Permitindo assim que após este processo sejam revelados os valores e faturas que se encontram em aberto para que consiga fazer o seu pagamento.

Saneago 2ª Via pelo Telefone

Finalmente, se o que procura é conversar com um atendente para obter a sua segunda via a melhor alternativa é usar o telefone através de uma ligação para saber mais ao respeito. Desta forma, nossa recomendação é que ligue até a Central de Atendimento ao 0800 645 0115.

Além disso, é importante que saiba que esse número também é fundamental para aqueles que precisam de algum atendimento personalizado.

Assim, basta seguir o passo a passo estabelecido pelo menu para obter as respostas e atendimento que deseja, seja sobre fatura ou qualquer outra questão relacionada a sua conta.