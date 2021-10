Se você tem um negócio de vendas e não sabe impulsionar o seu serviço de forma efetiva. De repente a Cielo pode ser a luz no caminho do seu empreendimento. Sendo assim, para saber como entrar em contato com o telefone Cielo, continue texto a seguir.

Rapidez, inovação, adaptabilidade. Com uma máquina Cielo você consegue escolher a que melhor se encaixa no seu negócio. E não só isso, a empresa está ganhando espaço em outros seguimentos de venda. Ademais, tem o intuito de ajudar com a facilidade de compra do cliente, impulsionando seus negócios, gerenciamento de conta, e planos para e-commerce.

E aí, pensando em impulsionar seu negócio com uma maquininha Cielo, para ter uma melhor gestão de vendas, ou pretendendo fazer algum plano de vendas pela internet, descubra como entrar em contato com os meios possíveis a seguir:

Qual o Número de Telefone da Cielo

Em primeiro lugar, para falar com a Central de Relacionamento tirar suas dúvidas ou solicitar determinado serviço, basta ligar para um dos números abaixo:

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 5472

Outras Regiões: 0800 570 5472*

Além disso, não é preciso se preocupar com o horário de atendimento, já que funciona o dia todo, qualquer dia da semana.

Observação*: Não é possível ligar de telefone celular para esse número

Como Entrar em Contato com Cielo

Em resumo, para entrar em contato com a Cielo basta utilizar qualquer número acima. Ou também, se estiver procurando outras formas de contato, como número de WhatsApp e Ouvidoria só acompanhar a leitura que informaremos abaixo.

Chat Cielo

Ademais, se você preferir entrar em contato com a Cielo pelo chat, a empresa disponibiliza o contato pelo site. Para isto, basta acessar a página da Elô, assistente virtual, e iniciar o atendimento.

Após isso, basta preencher o formulário na página do site e tirar suas dúvidas.

Telefone WhatsApp Cielo

Além disso, para os que preferem um contato mais intuitivo e rápido é possível entrar em contato com a empresa por mensagem. Em outras palavras, é possível contatar um atendente da empresa por número de WhatsApp. Ou seja, apenas salve o número e entre em contato: (11) 3003 2818

Telefone SAC Cielo

Para entrar em contato com o SAC utilize os números da Central de Relacionamento da empresa e converse com um atendente.

Telefone Ouvidoria Cielo

Em resumo, na hipótese de o atendimento da empresa não ter resolvido o problema. Em qualquer um dos canais apresentados acima, entre em contato com a Ouvidoria pelo número: 0800 570 2288

No entanto, fique atento aos horários de atendimento, que acontecem das 8h às 18h, de segunda a sexta. E não se esqueça de ter o número de protocolo do atendimento anterior em mãos.

Reclamação Cielo — Como fazer

Por fim, se você precisa fazer uma reclamação utilize os números informados para contato. Caso o problema não seja resolvido, entre em contato com a Ouvidoria e reporte sua insatisfação. Lembre-se que esse retorno para a empresa é sempre muito importante, já que é com isso que eles melhoram o atendimento e os serviços da empresa.