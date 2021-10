Com dificuldades de encontrar o telefone do Mercado Pago? Quem conhece a empresa sabe quantos são os serviços proporcionados pela plataforma: máquina de cartão, conta bancária gratuita, cartão de débito e crédito.

Mesmo para os experts da plataforma financeira do Mercado Livre é possível encontrar dificuldades no uso de algumas ferramentas do aplicativo.

Em decorrência disso, você já se perguntou em como entrar em contato com o Mercado Pago caso tenha algum problema com a sua conta, cartão ou aplicativo? É muito comum que apareçam dúvidas aos usuários, ou até mesmo reclamações conforme o uso dos recursos, e nesse caso, é muito importante encontrar formas pedir ajuda para a instituição.

Atualmente, existem várias formas de conseguir assistência da empresa, por isso, listaremos algumas delas abaixo:

Telefone Mercado Pago

O Mercado Pago está sempre atualizando sua Central de Ajuda para proporcionar a melhor experiência para seus clientes. Dessa forma, a empresa renovou o portal de ajuda para o usuário encontrar as informações necessárias.

Antes de tudo, é possível entrar em contato pelo aplicativo, computador, ou ligações telefônicas. Para isso, basta acessar a sua conta no atendimento Mercado Pago e navegar por todas as opções da plataforma. Caso não encontre o que está procurando, selecione a opção Fale Conosco, depois selecione o motivo do contato e escolha a melhor forma de solicitação: e-mail, Whatsapp e telefone.

Confira Também: Telefone Unidas e como entrar em contato. Além de como rastrear encomenda no mercado envios.

Central de Ajuda Mercado Pago

O SAC Mercado Pago faz atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 20h. Os números são:

0800-637-7246 , para atendimentos em todo o Brasil;

, para atendimentos em todo o Brasil; 0800-650-2121, para deficientes auditivos e de fala.

No entanto, para conseguir falar com o SAC, é preciso gerar um código fornecido pela Central de Ajuda do Mercado Pago, e só então realizar a ligação.

Código de atendimento Mercado Pago

Vimos acima, que, para entrar em contato com o SAC do braço de finanças do Mercado Livre é importante que você tenha um código fornecido pela Central de Ajuda do Mercado Pago. Mas como?

A partir do mesmo passo-a-passo exemplificado anteriormente, acesse a sua conta no atendimento Mercado Pago, e depois clique em:

Fale Conosco > Selecione a forma de contato “Ligue para nós”

Central de Atendimento do Cartão Mercado Pago

Para tirar dúvidas sobre o Cartão Mercado Livre você pode utilizar os telefones fornecidos acima, o número do SAC, no entanto, apenas para problemas específicos. Sendo assim, apenas caso necessário, ligue:

(11) 2050-3887 , para São Paulo e regiões metropolitanas;

, para São Paulo e regiões metropolitanas; 0800-880-888, para as demais regiões.

Ouvidoria Mercado Pago

Não é possível contatar a ouvidoria por telefone, nesse caso, o Mercado Pago só indica o recurso nas situações determinadas abaixo:

Se você fizer uma consulta e não obter resultado em 5 dias, ou se não ficar satisfeito com a solução do problema, é preciso seguir as seguintes orientações:

Acessar o setor de ouvidoria na Central de Ajuda do site: Clicar no botão “Pedir revisão da minha consulta” Validar sua conta com o código por app, SMS, ou ligação telefônica Pedir Revisão da Solicitação