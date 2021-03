Se você é um profissional que atua na área da odontologia, então precisa saber o que é o CIOSP 2021, já que este é um dos eventos mais importantes do mundo da odontologia.

Então, se você ainda não sabe o que esse evento trata, não deixe de acompanhar os próximos tópicos deste post e fique por dentro do CIOSP 2021.

Sobre o CIOSP 2021

O Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP) é um evento organizado com o objetivo de promover o intercâmbio acerca das tecnologias, processos e estudos mais recentes da odontologia. O evento não priva a participação para ninguém, sendo que mesmo estudantes ou interessados podem participar sem impedimentos.

Para atender ao grande público que manifesta interesse em participar do congresso todos os anos, o CIOSP tem aumentado anualmente o espaço alocado ao evento. Em 2021 o evento foi sediado num espaço com mais de 60 mil metros quadrados, o que corresponde a 4 pavilhões do Expo Center Norte.

Inscrição CIOSP 2021

É importante destacar que para quem já é sócio da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD), Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas (ABCD) e para todos os cidadãos que já participaram numa edição anterior do CIOSP, a inscrição é feita automaticamente. Agora, se você não se enquadra em nenhum dos grupos mencionados acima será preciso fazer a inscrição seguindo o passo a passo seguinte:

Entre no site da CIOSP por este link – com.br;

Em seguida clique na opção que diz <<Inscrição>> ;

; Feito isso, basta informar todos os dados que são solicitados para fechar a sua inscrição.

Local CIOSP 2021

Geralmente o CIOSP ocorre no estado de São Paulo no Expo Center Norte, no entanto, devido aos últimos acontecimentos podem haver alterações quanto ao local de sede para esse evento. Por isso, o mais recomendado é que você busque estar atualizado quanto ao mesmo acessado o site oficial por meio deste link – ciosp.com.br.

Data CIOSP 2021

Para não perder o CIOSP 2021 é preciso estar atualizado em relação as datas que são definidas pela organização do programa. Para a 39º edição do CIOSP, a data habitual foi alterada devido a pandemia da Covid-19 que assola todo o país.

As novas alterações visam garantir que o evento seja realizado atendendo as recomendações das organizações nacionais e internacionais de saúde. Dessa forma, nenhum dos congressistas, expositores, colaboradores ou prestadores de serviços estará correndo riscos de contrair o vírus durante o evento.

Principais Atividades CIOSP 2021

O CIOSP engloba diferentes atividades ao dispor dos participantes, das quais se destacam as seguintes:

Programação cientifica : esse tipo de atividade é composta por workshops que exploram informações relacionadas a prática clínica em resultados inovadores;

: esse tipo de atividade é composta por workshops que exploram informações relacionadas a prática clínica em resultados inovadores; Programação comercial : nesses eventos são feitas exposições de equipamentos, produtos de uso diário e aparelhos de renome no mercado. Nessa programação as exposições são feitas por empresas internacionais de renome vindas de 16 países;

: nesses eventos são feitas exposições de equipamentos, produtos de uso diário e aparelhos de renome no mercado. Nessa programação as exposições são feitas por empresas internacionais de renome vindas de 16 países; Shows, happy hour e festas baseadas em uma determinada temática.

Além das atividades mencionadas acima, o congresso também podem ter outras supressas para os participantes.