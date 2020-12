A ENEL é uma companhia multinacional do mercado global de energia, líder em energia renovável solar e eólica no país. Se você precisar ainda é possível realizar a Enel Segunda Via. Veja como no passo a passo abaixo.

✅ Veja também como emitir: Celpe 2ª Via Fatura.

Conheça a ENEL

A empresa é essencialmente italiana e comprou cerca de 73% das ações da Eletropaulo. Hoje no Brasil, é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico, com a compra no mercado brasileiro a ENEL deu um salto no setor de distribuição do país. A multinacional está presente em 35 países.

A concessão para a atuação da empresa está nos estado de Goiás, Ceará e Rio de Janeiro. Se somado ao todo, fornece energia a 486 cidades, sendo:

236 cidades em Goiás;

66 cidades no Rio de Janeiro e;

184 cidades no Ceará.

Atuante na geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia no Brasil, a ENEL cobre os seguintes Estados: RIO DE JANEIRO CEARÁ GOIÁS SÃO PAULO.

Sustentabilidade é seu carro chefe, parte fundamental da cultura da empresa. Gerar valor no mercado de energia internacional é o foco da multinacional. Visando fontes de energia renováveis ​ e projetos de tecnologia inovadoras que vem para gerir sustentabilidade e bem estar coletivo.

Como Emitir 2ª Via de Conta ENEL

Tudo pelo site oficial, simples e fácil de gerar a segunda via da sua fatura de energia. Veja também a opção de recebera sua fatura por e-mail. Para emitir a segunda via da conta, tenha em mãos o seu numero de cliente e CPF, veja abaixo o passo a passo mais detalhado.

Acesse o site oficial ENEL https://www.enel.com.br/pt/Para_Voce.html

Clique no menu superior a opção PARA VOCÊ

Clique em SEGUNDA VIA DA CONTA ou clique aqui e vá direto https://www.eneldistribuicao.com.br/rj/AcessoRapidoSegundaVia.aspx

Preencha o campo NÚMERO DE CLIENTE

Abaixo informe o CPF

Clique em PRÓXIMO

✅ Veja como Atualizar Boleto Banrisul ✔ Atualizar Boleto Sicredi ✔ Amil Boleto.

Como consultar contas da ENEL em atraso

Também pelo site oficial, você acessa facilmente e vê se tem algum debito pendente. Veja aqui o passo a passo para consultar seu débito ENEL:

Acesse o site oficial ENEL https://www.enel.com.br/pt/Para_Voce.html

Clique no menu superior a opção PARA VOCÊ

Em seguida escolha o ícone CONSULTA DE DÉBITOS

Abrirá uma página solicitando e-mail e senha de cadastro

Se ainda não é cadastrado, clique logo abaixo em “Não tem uma conta? CADASTRE-SE”

Como colocar conta ENEL no débito

Colocar a conta no débito automático é uma opção cada vez mais utilizada pelos usuários, o debito automático evita esquecimento do pagamento, e ter que gerar segunda via, além de tudo evita quaisquer transtornos com relação à pagamento da conta. Faça seu debito automático seguindo as instruções abaixo.

Acesse o link do site oficial https://www.eneldistribuicao.com.br/

https://www.eneldistribuicao.com.br/ Informe NÚMERO DE CLIENTE (sem dígito)

Informe CPF ou CNPJ

Clique em PRÓXIMO

Telefone de contato ENEL SP/CE/GO

Usuários ENEL de São Paulo podem contatar pelo telefone ENEL de SP – 0800 727 2120

Usuários ENEL de São Paulo podem contatar pelo telefone ENEL de SP – Usuários ENEL do Ceará podem contatar pelo telefone ENEL do Ceará – 0800 285 0196

Usuários ENEL de Goiás podem contatar pelo telefone ENEL de Goiás – 0800 62 0196

Para atendimento geral – CENTRAL DE RELACIONAMENTO 0800 28 00 120

0800 28 00 120 Precisa de atendimento para DEFICIENTES AUDITIVOS? Ligue 0800 28 21 887

0800 28 21 887 Envio de SMS para a ENEL de qualquer telefone celular do Brasil é pelo 27389