O programa Fábrica de Casamentos 2021 dá a oportunidade para o casal ter um casamento inesquecível, com tudo cuidadosamente planejado pelos maiores especialistas em cerimônias de casamento do país. Se você é noiva e ficou interessada nessa grande oportunidade, saiba que para poder realizar esse grande sonho em grande estilo basta que a noiva ou o noivo faça a inscrição do casal participe das Inscrições Fábrica de Casamentos 2021.

Muitas noivas sonham com o casamento dos seus sonhos, com tudo o que tem direito, eternizando esse momento tão especial na vida do casal, no entanto essa festa geralmente é cara e nem todo casal pode arcar com os custos desse momento tão importante. Para ajudar a tornar esse sonho de casamento em realidade.

Fábrica de Casamentos 2021 – Como funciona?

O programa Fábrica de Casamentos é exibido no SBT, e ele possui uma equipe especializada em cerimônias de casamento e que cuidam de cada detalhe desse evento tão importante, desde o bolo até a decoração da festa. Os noivos ganham a festa de seus sonhos, sem ter que arcar com os custos dessa festa.

Inscrições Fábrica de Casamentos 2021 – através do site

Para se inscrever no programa Fábrica de Casamentos e ter a festa de seus sonhos, é necessário que o noivo ou a noiva:

Acesse a página oficial do programa Fábrica de Casamentos, disponível em: sbt.com.br ;

; Selecione a opção “Inscrições”;

Selecione a opção “Fábrica de casamentos”;

Selecione a opção “Quero me inscrever”;

Realize o login (ou crie uma conta no site do SBT caso ainda não possua cadastro);

Preencha o cadastro com as informações solicitadas pelo site e anexe uma foto do casal;

Finalize a inscrição.

A equipe do programa entrará em contato com os casais selecionados para que eles possam planejar a festa de seus sonhos.

Inscrições Fábrica de Casamentos 2021 – por carta

Não é possível se inscrever no programa através de cartas, pois o programa só aceita inscrições através do site, para tornar o processo de seleção mais justo. Portanto, os candidatos que já tenham enviado sua inscrição por carta devem refazer a inscrição através do site.

Inscrições Fábrica de Casamentos 2021 – por email

Também não é possível fazer a inscrição através do email, mas é possível usar o email para tirar dúvidas sobre o processo de inscrição e de seleção. Para isso, basta que o candidato:

Envie um email para [email protected] , colocando como assunto o tema “Fábrica de Casamentos”;

, colocando como assunto o tema “Fábrica de Casamentos”; Escreva qual a sua dúvida ou qual informação precisa sobre as inscrições ou seleções do programa.

Quais as regras do programa Fábrica de Casamentos

Para participar do programa Fábrica de Casamentos, é necessário que o candidato atenda alguns requisitos:

Não ser funcionário ou ter vínculo empregatício com o SBT;

Não ter um parente que tenha vínculo empregatício com o SBT.

Horário – Fábrica de Casamentos

O programa Fábrica de Casamentos é exibido todos os sábados no SBT, às 22h30, de acordo com o horário de Brasília.