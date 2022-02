Se você chegou nesse artigo buscando o número da Ouvidoria Claro, então não precisa procurar mais. Nesse post iremos dizer qual é o telefone da claro e quais outros canais você pode usar para entrar em contato com um dos agentes da equipe de atendimento dessa operadora. Fique atento!

Ouvidoria Claro

A ouvidoria tem um papel muito importante na central de atendimento de qualquer empresa. É através da ouvidoria que os clientes conseguem uma solução para os seus problemas depois de outros canais de atendimento como o SAC falharem.

No caso da Claro, os clientes conseguem aceder a ouvidoria a partir do número 0800 701 0180. Ligando para esse telefone os interessados podem falar de problemas relacionados ao fornecimento de serviços a sua residência como do próprio telefone móvel.

Veja Ainda: Como entrar em contato e pedir Vivo 2ª via , e tudo sobre a Netflix telefone.

Qual o Número de Telefone Claro

O número de telefone que deve ser discado para falar com a Claro depende bastante do assunto a ser tratado. Como pedir a claro 2ª via por exemplo. Abaixo seguem os contatos que devem ser usados para falar com a Claro de acordo com o assunto pretendido:

1052 – para tratar assuntos relacionados ao telefone móvel

10699 – para tratar assuntos relacionados a Claro TV, Claro Internet e Claro fone

10621 – para tratar assuntos relacionados a Claro net virtual, Claro NET TV e Claro NET Fone

0800 723 6626 – para falar sobre um combo em especifico

Ouvidoria Claro – Como Entrar em Contato

A ouvidoria claro é apenas um dos meios que existem para falar com a equipe de suporte Claro. O interessado em ver o seu problema ou preocupação resolvida também pode usar um dos canais listados abaixo:

Central de Atendimento pelo SAC

Central de atendimento pelo chat virtual

Central de atendimento pelo e-mail

Chat Claro

Os assuntos que dizem respeito ao atendimento Claro também podem ser tratados por meio do chat online da empresa. Pelo chat o cliente recebe ajuda em relação aos produtos e serviços fornecidos pela Claro. O atendimento virtual é possível mediante a observação do passo a passo seguinte:

Entre no site oficial da claro por este link – https://www.claro.com.br/atendimento

por este link – https://www.claro.com.br/atendimento No formulário exibido informe os dados exigidos sem esquecer de colocar o motivo pelo qual você busca o atendimento

Telefone WhatsApp Claro

O atendimento pelo WhatsApp é outra possibilidade bastante real na Claro. Quem já usa o mensageiro pode obter suporte mandando uma mensagem para o número oficial da marca, que é o (11) 99991 0621.

Ouvidoria Claro- SAC

Se você quiser fazer uma reclamação, o SAC Claro será bastante útil. Para aceder ao Serviço de Atendimento ao Consumidor da Claro basta ligar para o número 0800 723 6626 e informar o motivo de seu contato.

Como fazer uma Reclamação

Para fazer uma reclamação pela primeira vez é preciso ligar para o telefone do SAC Claro. Agora, quem já apresentou o seu caso pelo SAC mas ainda não teve nenhuma solução, deve usar o telefone da ouvidoria para fazer a reclamação.