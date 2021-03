As inscrições Topa ou Não Topa SBT 2021 sempre movimentam multidões. Esse é um dos programas mais importantes da emissora, e por isso há sempre muita expectativa com relação a cada nova edição. Descubra como se inscrever!

Topa ou não Topa 2021 – Como Funciona?

O programa é apresentado pela herdeira do SBT, Patrícia Abravanel. Se trata de um Game Show que premia os vencedores ao final. Funciona da seguinte maneira:

O programa se inicia com 26 maletas fechadas. No interior de cada uma há uma quantia de dinheiro que será revelada no decorrer do jogo.

Os participantes devem escolher uma maleta no começo. Ela pode conter de 1 real a 1 milhão em barras de ouro. A cada nova rodada os valores das maletas são revelados gradativamente.

Leia também:

Ao final de cada rodada, uma pessoa intitulada como “banqueira” faz um lance em dinheiro para comprar a maleta que está fechada, aquela que foi escolhida pelo participante.

Nesse momento ele deve escolher se “Topa ou Não Topa” fazer a venda, e receber em dinheiro o valor proposto, ou se prefere seguir com sua maleta sem saber a quantia que está dentro.

Quem pode participar do Topa ou não Topa SBT 2021

Existem algumas regras que precisam ser seguidas por quem deseja participar das inscrições Topa ou Não Topa SBT 2021. Elas determinam se o candidato tem ou não tem o perfil necessário para a atração.

As inscrições são válidas apenas para residentes do Brasil;

Funcionários e prestadores de serviço do SBT não podem participar;

Pessoas da família Abravanel ou que tenham qualquer grau de parentesco com Silvio Santos não podem participar.

Agora que você já sabe as regras vamos falar um pouco sobre o processo para as inscrições Topa ou Não Topa SBT 2021.

Inscrições para o Topa ou Não Topa

As inscrições para o Topa ou Não Topa SBT 2021 são feitas pela internet, através do site oficial do programa. Veja o passo a passo a seguir.

Acesse o site clicando aqui;

Entre com o seu login em senha no portal do SBT ou crie uma nova conta caso ainda não tenha;

Preencha o formulário com os dados solicitados e envie.

Agora é só aguardar. Se o seu perfil interessar, os produtores do programa entrarão em contato com você!

Veja também como se inscrever:

Prêmio Topa ou não Topa SBT 2021

Os participantes que procuram pelas inscrições Topa ou Não Topa SBT 2021 estão atrás de uma coisa: dinheiro. O programa premia os vencedores com valores que podem variar de 1 a 1 milhão de reais – dependendo da quantidade que há na mala ou do valor de “venda” da mesma.

Esse é um jogo que conta basicamente com a sorte. Não há uma estratégia que possa ser usada para faturar um valor maior – é preciso apostar na intuição na hora da escolha ou negociação das maletas.

Horário do programa:

O programa vai ao ar aos sábados no horário considerado nobre, as 20h30. quem deseja participar da atração deve ficar ligado nas inscrições Topa ou Não Topa 2021 para não perder as datas!