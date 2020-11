O PicPay é um aplicativo de celular criado por um startup do Espírito Santo. O app já tem mais de 100 mil usuários e funciona como uma carteira virtual. Para acessar, o usuário precisa fornecer algumas informações como nome completo, CPF, e-mail para contato e criar uma senha individual. Após essas informações o cliente deverá informar os dados do cartão de crédito em que deseja realizar as transações. O usuário pode escolher entre as bandeiras MasterCard e Visa. Qualquer pagamento ou transação que o usuário escolher será feito de forma gratuita. Após feita a transação, a quantia será creditada em até 48 horas depois.

O PicPay pode ser usado em vários estabelecimentos parceiros do aplicativo ou até mesmo pagar ou receber pagamentos de outra pessoa, basta se cadastrar para conseguir realizar todas as transações.

O cliente pode fazer compras em lojas, pagar suas contas em restaurantes, transferir valores a outras pessoas, tudo de forma rápida e simples, sem burocracia e complicações. Feito através do aplicativo de celular que inclui a sua carteira virtual.

Picpay É Seguro?

Para receber e pagar pessoas ou empresas, é preciso que você tenha o cadastro no aplicativo e instalado no seu celular, a mesma coisa para o estabelecimento ou para a pessoa que vai pagar ou receber pagamentos.

É tudo feito de uma forma muito segura. Todos os procedimentos têm total garantia de segurança, tanto dos seus dados pessoais, como de que o seu dinheiro vai chegar para a outra pessoa ou para a empresa, e vice-versa.

Veja também:

Como Usar

Se você quer realizar um pagamento a uma pessoa ou empresa, é preciso que ela te forneça o número de telefone cadastrado para realizar a transação. Você pode enviar pagamentos tanto para pessoas dos seus contatos como para estabelecimentos parceiros do aplicativo.

Se for você a pessoa que vai receber o pagamento, a transação também ocorre de maneira simples. Assim que você receber o valor, você pode usar o dinheiro para pagar compras que fizer futuramente ou pode transferir o dinheiro direto para sua conta bancária. Tudo sem nenhum custo.

Taxas do Picpay

Caso você realize vendas pelo aplicativo, será cobrada uma taxa. É o único momento em que o app cobra do seu cliente. Para uma venda realizada no crédito à vista, o aplicativo cobra uma taxa única de 4,89%.

O aplicativo possibilita o parcelamento de até 12 vezes, para essa modalidade, será cobrada a taxa de 4,89% mais 3,49% por cada parcela escolhida. Você pode escolher em pagar essas taxas ou repassá-las aos seus clientes. O valor total da venda cai na conta PicPay do vendedor em até 2 dias úteis.

Cadastro no Picpay

Para se cadastrar é simples, basta:

Preencher os dados pessoais como: nome completo;

e-mail

CPF;

criar uma senha. Após isso, insira os dados do seu cartão de crédito que você quer usar para pagamentos e compras futuras pelo aplicativo.

Baixar

Baixar o app PicPay também é bem fácil. Basta acessar a loja de aplicativos do seu celular, digitar o nome PicPay e a sua lojinha virtual vai direcionar você para o app. Feito isso, basta baixar, se cadastrar e começar a usar! O app está disponível para iOS e Android.