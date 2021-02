O IPTU 2021 RJ será mais dos tantos impostos que devem ser pagos pelos cariocas. Com isso em mente, neste post ficarás por dentro de todas as informações acerca do IPTU 2021 RJ. Diante disso, entretanto, vários serão os pontos abordados, tais como consulta, valor, pagamento, dentre muitos outros mais do que importantes que valem a pena serem citados. Sem mais delongas, para que seja possível você conferir tudo isso e mais um pouco, confira este post até o final para saber muito mais do IPTU RJ.

Tendo em vista que são várias as informações existentes acerca do IPTU 2021 RJ, é mais do que importante a atenção mantida aqui. Afinal, para que o seu pagamento ocorra tudo dentro do planejado, é necessário uma atenção a mais neste caso.

Veja também outros IPTU 2021:

IPTU 2021 RJ

Bem como fora possível ler anteriormente, o IPTU 2021 RJ nada mais é do que mais um dos tantos impostos que são pagos por todos os cariocas. E isso vale para o IPVA RJ, Detran RJ, dentre muitos outros tipos de tributos obrigatórios e anuais.

Como continuação, para que não haja ao menos um tipo de imprevisto, recomendamos que o valor seja pago em dia, visto que o atraso pode acarretar em problemas maiores, tais como envolventes com a justiça do Rio. Entretanto, há também muitos outros problemas vindouros da falta de pagamento de um tributo que serve para todos aqueles que possuem algum tipo de imóvel, tal como casa, apartamento, ponto comercial etc.

Valor do IPTU 2021 RJ

Todos os anos, mais precisamente no início dele, os cariocas pagam um valor referente ao IPTU local, visto que ele é necessário para a manutenção das áreas referidas. Entretanto, no que se refere ao valor do mesmo, ele é estabelecido pela prefeitura.

Tendo dito isso e mais um pouco, vale lembrar também que o valor do IPTU 2021 RJ ainda não foi definido.

Confira também algumas mudanças realizadas:

Diminuição de alíquotas: A diminuição das alíquotas para os imóveis residenciais, territoriais e comerciais foi de 1,0%, 3,0% e 2,5%, respectivamente;

A diminuição das alíquotas para os imóveis residenciais, territoriais e comerciais foi de 1,0%, 3,0% e 2,5%, respectivamente; Descontos progressivos para imóveis residenciais: 60% serão para imóveis com o imposto de até R$ 823,00; 40% será para os imóveis quando o imposto for de até R$ 1.235,28; 20% será para os imóveis quando o imposto for de até R$ 1.647,04 e 10% quando imposto for de R$ 3.088,20;

60% serão para imóveis com o imposto de até R$ 823,00; 40% será para os imóveis quando o imposto for de até R$ 1.235,28; 20% será para os imóveis quando o imposto for de até R$ 1.647,04 e 10% quando imposto for de R$ 3.088,20; Escalonamento dos valores: Será cobrado em 2021 apenas a metade do valor adicional do imposto e em 2021 o valor total atualizado;

Será cobrado em 2021 apenas a metade do valor adicional do imposto e em 2021 o valor total atualizado; Mudanças de descontos para os imóveis residenciais e territoriais: Os imóveis comerciais com imposto de até R$ 5.147,00 vão ter um desconto de até nada mais nada menos do que R$ 618,00. Para terrenos com imposto de até R$ 3.088,20, portanto, o desconto será de R$ 1.029,00.

Isenção IPTU 2021 RJ

Diante de tudo o que fora falado aqui, ainda assim há aqueles que estão isentos do IPTU 2021 RJ. Isso se deve ao fato de que há peculiaridades com os mesmos. Com isso em mente, essa isenção é determinada por nada mais nada menos do que pela Lei 6.250.

Sem mais delongas, confira os casos de isenção:

Residências que possuam um valor venal de até R$ 56.617,00

Como consultar IPTU 2021 RJ

Nada mais fácil do que saber como consultar IPTU 2021 RJ. Basta seguir agora mesmo os seguintes passos:

Entre aqui agora mesmo, acessando esse site ;

; Feito isso, clique agora mesmo na opção que você deseja emitir: guia de pagamento completa com todos os meses ou guia avulsa de cada mês.

Onde Fazer o Pagamento IPTU 2021 RJ?

Por fim, há também a dúvida que afeta a muitos, tal como onde fazer o pagamento IPTU 2021 RJ. Assim como outros tipos de impostos aos quais conhecemos, o IPTU RJ também poderá ser pago à prazo, mas ganha desconto apenas aqueles que optarem por pagar o valor à vista. Esses, entretanto, terão o desconto de 7% em cima do valor, pelo simples fato de estar pagando à vista.

Se você optar por parcelar, é possível dividir o valor em até 10x sem juros. O pagamento pode ser feito em Casas Lotéricas ou por débito automático. Mas, IPTU. Mas, IPTU RJ. Mas, Valor. Mas, governo.