VR saldo é a utilização de um cartão feito por funcionários de uma empresa, para pagar compras, refeições etc. Além das vantagens que o cartão trás para os funcionários que os utilizam, as empresas que oferecem esse benefício ganham com incentivos fiscais, como abatimento no imposto de renda.

O que é o VR Alimentação

O VR alimentação é um cartão utilizado por empregados de uma empresa, para poderem fazer compras em supermercados e estabelecimentos que sejam credenciados a empresa, entre eles:

Conveniência de postos de combustível;

Padarias;

Lanchonetes;

Mercados;

Feiras;

Mercearias;

Restaurantes;

Açougues;

Cantinas;

Cafeterias;

Entre outros.

Um dos maiores concorrentes dos cartões VR Alimentação são os cartões Sodexo alimentação, também muito populares no Brasil.

Cartões VR

Os cartões VR, são cartões oferecidos pelas empresas aos seus funcionários, para que eles possam utilizá-los para pagar refeições, fazer compras em estabelecimentos credenciados a empresa, além de também pode ser usado para abastecer o carro e entrar em eventos culturais.

Caso o seu cartão de alimentação não seja da VR, veja também como consultar o saldo Alelo.

Como Consultar VR Saldo

É possível consultar o saldo de seu cartão VR pelo site oficial da VR Benefícios. Para isso primeiramente você deverá fazer seu cadastro no sistema da seguinte forma:

Entrar no site oficial da VR Benefícios;

Informar sua data de nascimento;

Informar o número de seu telefone celular;

Informar CPF e e-mail;

Por fim, você deverá criar uma senha que tenha, no mínimo, oito caracteres.

Após ter realizado o cadastro, você já terá acesso a informações a respeito do saldo do seu cartão, e também poderá acompanhar as movimentações que você fez no seu cartão referente a meses anteriores.

Saiba também como realiza a consulta de seu score para saber se o seu crédito está em dia:

Consulta VR Saldo Pelo Aplicativo

Oferecendo mais facilidade e praticidade aos seus usuários, a VR possui um aplicativo feito para dispositivos móveis, onde você consegue consultar o saldo de seu cartão através de seu aparelho celular.

Através do aplicativo, é possível ver informações detalhadas a respeito do saldo de seu cartão alimentação, refeição, auto e cultura, é possível também ter acesso às informações sobre estabelecimentos credenciados e lista de estabelecimentos favoritos.

O aplicativo apresenta também outra vantagem utilizando seu GPS, mostrando a melhor rota de caminho que você pode fazer para chegar no seu estabelecimento favorito.

Para realizar a consulta de seus dados utilizando o aplicativo, primeiro é necessário:

Instalar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone (disponível para iOS e Android);

Fazer o cadastro informando seus dados, ou caso, você já possua basta fazer o login;

Ao acessa-lo consulte a opção referente ao saldo.

Consulta Saldo VR por Telefone

Caso o cliente não tenha acesso a internet para poder fazer a consulta de seu saldo através do site ou do aplicativo, é disponibilizado um serviço de atendimento por telefone disponível de segunda a sexta, das 9 às 18 horas.

Portanto, para realizar a consulta por telefone, basta seguir os seguintes passo:

Estar portando seu cartão VR;

Estar com o número da senha para acesso;

Ligar no número 4004-4938 (para capital ou região metropolitana);

Ligar no número 0800-596-3838 para outras cidades.

Contatos Central de Atendimento VR

Os números de contato para consultar seu saldo na central de atendimento são:

4004-4938 (para capital e região metropolitana);

0800-596-3838 (para outras cidades).