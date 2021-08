Hoje em dia, quem é antenado nas mídias, com certeza já conhece a Júlia Minegirl pelos vídeos que ela vem postado no YouTube. Por conta de seu sucesso, é de se esperar que alguns fãs ou até mesmo empresas interessadas em contatar a Júlia busquem pelos seus contatos. Pensando justamente nisso, neste artigo trazemos as principais informações de contato da youtuber, incluindo o número da Júlia Minegirl WhatsApp. Confira!

Quem é Júlia Minegirl

Em poucas palavras, a Júlia é um mocinha dos seus 15 anos de idade que transformou o seu amor por jogos numa forma de entreter as pessoas. Com seu vídeos minimalistas e que trazem alegria, a youtuber conseguiu atrair mais de 8 milhões de seguidores.

Ao contrario de muito canal grande, no página do YouTube da Júlia os comentários deixados pelos internautas são geralmente respondidos por ela ou pelo seus pais. No entanto, ela também possui contato no WhatsApp que você pode usar para contato.

E confira também o número de outros famosos:

Número de WhatsApp Júlia Minegirl

Nas nossas pesquisas descobrimos que o número que a Júlia Minegirl usa no seu WhatsApp é o (11) 99906-4946 – (11) 9 896-5958. Usando este contato os fãs podem mandar seus elogios ou até mesmo felicitações quando tratar-se de uma ocasião especial.

Número da Júlia Minegirl

Para fazer uma ligação ou enviar uma SMS para a Júlia Minegirl basta usar o mesmo contato que exibimos anteriormente. Tenha em mente que a Júlia ainda é uma menor, por isso não vale ligar num horário fora do comum.

Como Conversar com Júlia Minegirl?

Se você não teve sucesso ao tentar conversar com a Júlia Minegirl usando a conta do WhatsApp ou o número, saiba que existem outras formas viáveis e que possibilitam a inteiração com a youtuber de forma simples.

Para entrar em contato, o interessado ou interessada pode enviar uma mensagem para uma das redes sociais dela, como o Instagram ou Twitter.

Onde mora Júlia Minegirl?

Apesar de ser natural do Brasil, concretamente do estado de Curitiba, atualmente a Júlia Minegirl mora com a família no Canadá. Infelizmente ainda não temos um endereço mais detalhado da youtuber, uma vez que não achamos essas informações na nossa pesquisa.

E não deixe de conferir ainda o número de outros famosos:

Qual a Idade da Júlia Minegirl?

A Júlia ainda é uma menor de idade, a youtuber atualmente tem 15 anos de idade e já faz um enorme sucesso com os seus vídeos no Youtube. Infelizmente não conseguimos encontrar a data exata do seu aniversario pesquisando pela internet, no entanto, assim que conseguirmos a informação atualizaremos o post.

Qual a Altura da Júlia Minegirl?

Apesar da Júlia Minegirl não dar a cara em seus vídeos, de acordo com informações colhidas na nossa pesquisa ela tem um atura de 1.42 m e um peso de cerca de 41 kg, o que é razoável para uma menina da sua idade.

Note que todas as informações trazidas neste artigo são resultado de uma pesquisa feita na internet, sendo assim, existe a possibilidade de alguns dos dados não serem 100% fiéis a realidade.