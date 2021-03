Se você gosta do Nobru e tem vontade de entrar em contato com essa celebridade, veja as informações sobre esse youtuber famoso e quais as melhores maneiras de conversar com ele, e sobre o recente vazamento do número do Nobru. Nesse artigo iremos mostrar também qual é a idade do youtuber, sua altura e seu peso.

O nome real dessa celebridade é Bruno Goes, ele é um jogador profissional do famoso jogo Free Fire. Esse jogador é um dos mais populares no Brasil, e possui milhões de inscritos em seu canal do youtube, além de milhões de seguidores em suas redes sociais.

Se você tem vontade de conversar com o Nobru, você pode entrar em contato com ele por meio do número de seu telefone, lá você pode enviar sms, mandar mensagens por WhatsApp, ou até mesmo fazer uma ligação para esse jogador tão famoso.

Jogador de Free Fire e Youtuber

Atualmente podemos observar que profissões que não existiam há cerca de 5 anos atrás, agora podem ser consideradas profissões de sucesso. Um exemplo disso são as novas formas de ganhar dinheiro com jogos eletrônicos, e também fazendo publicidade em redes sociais.

Free Fire é um jogo eletrônico de tiro muito popular atualmente. No jogo seu personagem é colocado em um campo onde ele precisa sobreviver diante de outros 50 participantes. É bem interessante que um jogo de celular possa fazer com que jovens consigam ganhar dinheiro ao mesmo tempo em que se divertem.

Número do WhatsApp do Nobru

Agora iremos revelar o verdadeiro número para que você possa entrar em contato com seu jogador de Free Fire favorito, assim aproveite para dizer tudo que tem vontade para o Youtuber por meio do número vazado.

Como conversar com o Nobru?

Para entrar em contato com o Nobru, basta enviar uma mensagem por meio do Whatsapp em seu número, ou então se desejar, você pode enviar uma mensagem por meio das redes sociais oficiais do Youtuber, tendo em vista que ele passa bastante parte de seu dia navegando em suas redes sociais.

Onde mora o Nobru?

Muitos fãs tem dúvidas de onde o Nobru mora, assim podemos afirmar que atualmente o jogador de Free Fire pode ser encontrado na cidade de São Paulo.

Qual a idade do Nobru?

O Jovem Bruno Goes, mais conhecido como Nobru, possui apenas 19 anos de idade. O Youtuber tem ganhado muito dinheiro jogando Free Fire, além de também ganhar muito dinheiro com o canal que possui no youtube, o qual é seguido por mais de 5 milhões de pessoas.

Qual a altura real e o peso do Youtuber Nobru?

O atual jogador de Free Fire possui 1 metro e 75 centímetros de altura, e pesa 71 quilos. Todos os dias Nobru vem aumentando o número de seus seguidores e com isso conquistando cada vez mais sucesso nas redes sociais.

Se você é um fã do Bruno Goes, aproveite para lhe enviar uma mensagem e poder falar sobre qualquer assunto por meio de seu número de telefone que foi informado acima, ou por meio de suas redes sociais.