Você conhece alguma profissão com i? Atualmente, o mundo vem em constante mudança, não é mesmo? Cada ano que passa, dezenas de profissões novas vem surgindo e profissões que antes eram indispensáveis, agora estão sendo esquecidas.

Pensando nisso, esse artigo não vai mostrar para você somente as profissões que começam com a letra i. Além disso, vamos mostrar as 3 profissões que tendem a se manter fortes no futuro. Vamos lá!

Principais Profissão com i

Como mencionado anteriormente, esse artigo não vai mostrar somente a Profissão com i. Até porque, dentro todas as profissões com i, muitas delas estão com os dias contatos.

Entretanto, também existem aquelas que possuem um grande potencial no mercado atual e que, mesmo com grandes mudanças, tendem a continuar fortes nas próximas décadas.

Em um mundo onde o mercado de trabalho é tão concorrido, saber onde se especializar e qual profissão seguir, é fundamental. Sendo assim, veja as principais profissões com i agora mesmo:

Ilustrador

Impressor

Inspetor de Alunos

Instalador (várias áreas de atuação);

Instrumentador Cirúrgico

Intérprete

Intérprete de Libras.

Atualmente, todas essas áreas continuam sendo muito requisitadas. Mas, quando olhamos para o futuro onde as máquinas tendem a dominar as indústrias e até mesmo as salas de cirurgia, muitas das profissões acima vão se perder.

No entanto, da mesma forma que profissões são esquecidas, diversas outras são criadas e outras que já existem, ganham muita versa. Abaixo, vamos mostrar as 3 principais profissões com i do futuro.

Profissões com I mais promissoras para o Futuro

A fim de estar acompanhando a tendência do mercado de trabalho, conhecer as 3 profissões abaixo pode ser fundamental para o seu futuro, principalmente se você tem dúvidas sobre qual profissão seguir.

Lembre-se, isso aqui é somente uma tendência. Ou seja, não significa que essas profissões vão ser fundamentais no futuro. Mas sim, que no cenário atual, a tendência é que elas fiquem cada vez mais necessárias.

Na dúvida do que estudar para seu futuro? Veja os cursos do SENAC SP 2022.

Profissão com i

1. Ilustrador

Em primeiro lugar, temos o Ilustrador, mas quando falamos em Ilustrados, estamos nos referindo aos ilustradores que atuam para criarem desenhos digitais.

Com o grande avanço da internet e do marketing digital, cada vez mais vamos ter empresas e pessoas migrando para este mundo. Além disso, a demanda por design de qualidade vai cada vez aumentar mais.

Pois, com o avanço da competitividade do mercado, a tendência é que as empresas, sejam de pequeno, médio e grande porte, investem cada vez mais em marketing e identidade visual.

Tirando as empresas, Ilustradores também ganham grande espaço no mundo dos games, algo que vem crescendo ano após ano.

2. Intérprete

Em segundo lugar, por conta da Globalização e a democratização dos meios mais avançados de locomoção, como os aviões, intérpretes estão se tornando cada vez mais importantes.

Mas, quando falamos em intérprete, não é necessariamente referente a línguas (inglês, espanhol, mandarim), mas também para a linguagem de sinais.

3. Instalador Fotovoltaico

Por fim, outra profissão que vem aumentando muito a procura são os instaladores fotovoltaicos. Por quê? A energia limpa é um tema que vai estar cada vez mais em pauta.

Com base nisso, se especializar nessa área tende a ser uma ótima saída, tanto para quem quer trabalhar CLT, como para as pessoas que desejam empreender.