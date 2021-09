Você conhece algum dos Sobrenomes Americanos? Se sim, quais você conhece? Nesse breve conteúdo vamos mostrar para você os principais sobrenomes e a sua origem. Vamos lá!

Sobrenomes Americanos

Quando você pensa em sobrenome americano, qual é o primeiro que vem na sua cabeça? Principalmente no Brasil, sobrenomes americanos. Até porque, grande parte da nossa cultura possui referência da “Gringa”, mas especificamente dos Estados Unidos.

O que é curioso entre grande parte dos brasileiros, é que o sobrenome dos americanos é sempre relacionado a uma pessoa rica, rica não, milionária, que anda com as melhores roupas, carros e possui as melhores casas.

Embora seja algo muito curioso, não existe uma explicação plausível para nós termos essa visão dos Americanos, talvez sejam os filmes, os clipes de música ou uma mera associação que fazemos. Pois, comparado com os nomes de origem Latina, os Americanos parecem ser muito mais fortes.

Curiosidade sobre os Nomes Americanos

No Brasil, é sempre comum chamar as pessoas por algum apelido, em muitos casos, existem netos que chama os avôs e avós pelo apelido a vida toda e ao menos sabem o seu verdadeiro nome.

Por mais que isso seja muito comum no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, o sobrenome de uma pessoa é algo muito importante, seja na popularidade de uma pessoa ou principalmente da sua relação no mundo dos negócios.

Um exemplo disso é o Ex-presidente Norte-Americano Barack Obama, porém, o mesmo sempre foi conhecido mundialmente apenas como Obama. Outro exemplo, também referente a um ex-presidente é o Donald Trump.

Além de ser conhecido mundialmente como Trump, todo o seu império bilionário possui o nome Trump.

Em outras palavras, se você quer tratar uma pessoa com respeito ao viajar, busque sempre utilizar o seu sobrenome ou ambos os nomes. Porém, se você é muito próximo de uma pessoa americana ou mesmo faz parte da sua família, o ideal é chamar a pessoa pelo seu primeiro nome.

Sobrenomes Americanos Mais Comuns

Assim como no Brasil que tem Silva, Oliveira, Santos, Alves, Pereira, Rodrigues, entre outros, nos Estados Unidos, também existem nomes populares.

Ao verificar a lista abaixo, você com toda certeza verá nomes muito conhecidos por você. Porém, embora sejam de celebridades de Hollywood ou personagens importantes da história americana, não passam de nomes populares.

Lista de Sobrenomes Norte-Americanos

Smith Brown Johnson Miller Wilson Jackson Martin Moore Taylor Walker

Certamente que você conhece ao menos 1 artista com no mínimo 5 sobrenomes citados acima. Smith, por exemplo, quem nunca assistiu um dos filmes e/ou séries com o Will Smith?

Brown, na tradução para o Português significa marrom, porém, é o quarto sobrenome mais popular nos EUA. Embora seja popular, é sobrenome de um grande cantor, compositor e dançarino Chris Brown.

E o sobrenome Jackson? Provavelmente você já ouviu uma música ou ao menos já ouviu falar do Rei do Pop Michael Jackson. Por fim, o sobrenome Walker, por mais que muitas pessoas não saibam, é a letra “W” do nome George W. Bush, ex-presidente americano.