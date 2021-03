Se possui dúvidas a respeito da véspera de ano novo 2021, em relação se ela pode ser considerada como sendo feriado ou férias, continue lendo esse artigo que iremos discorrer sobre a véspera de ano novo 2021. Além disso, você também poderá entender se o Natal e o Ano Novo também são contados como férias, e também falaremos um pouco sobre essas datas festivas.

Todos esperamos com muita ansiedade pelas datas festivas de final de ano, principalmente quem possui registro de carteira de trabalho. Tendo em vista tal assunto, um questionamento que geralmente é levantado, é sobre se a véspera do Ano Novo pode ser considerada como um feriado ou então como férias.

Véspera de Ano Novo pode ser considerada como feriado?

Bom, podemos afirmar que as vésperas dos feriados de Natal, assim como o de Ano Novo não são considerados como sendo um feriado para os trabalhadores.

A véspera de Natal juntamente com a véspera de Ano Novo podem ser consideradas como sendo dias normais no calendário do ano.

Já as datas do dia 25 do mês de dezembro, e o dia 1 do mês de janeiro são feriados, devendo os trabalhadores ganharem hora extra dobrada por terem que trabalhar nesses dias.

Natal e Réveillon são considerados como férias ou feriados?

Tanto o Natal como o Réveillon são umas das datas mais esperadas pela maioria dos trabalhadores, tendo em vista que a maioria deles não trabalham nesses dias, já que ambas as datas são contabilizadas como feriados.

Assim, o Natal e o Réveillon são contados como feriado e também como sendo férias. Confira outras ideias:

Se o trabalhador entrou de férias em uma data anterior ao Natal e tem previsão de retornar somente no mês de janeiro, mesmo contando as duas datas como feriado, ambas serão descontadas comumente como sendo férias de tal trabalhador.

Porém podemos encontrar empresas que acrescentam dois dias a mais nas férias para as pessoas que tirarem férias no fim do ano, assim é como se não fosse contabilizado como feriado as duas datas festivas, dando ao trabalhador dois dias a mais para que ele possa descansar.

A respeito do dia 31 de dezembro

Apesar de o dia 31 de dezembro ser muito aguardado por muitas pessoas, o dia 1 de janeiro é considerado o mais importante por toda a representatividade que as pessoas colocam nesse dia. Ele é visto como dia de mudanças, de novas oportunidades, vida nova etc.

O réveillon é quando as pessoas comemoram a passagem de um ano para o outro, contando os minutos do último dia de um ano, o 31 de dezembro, para o primeiro dia do próximo, 1 de janeiro. A palavra Réveillon surgida do francês tem o significado de “acordar”, “reanimar” que possui referência ao surgimento de uma nova etapa na vida. Confira mais ideias:

As festas de Réveillon são tradicionais no Brasil assim como na maioria dos países no mundo todo. No Brasil, seguindo os mesmos padrões de tradição dos países ocidentais, o Réveillon tem sua comemoração no primeiro dia do primeiro mês do ano.