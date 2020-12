Para facilitar o acesso dos clientes aos serviços do cartão, a Havan disponibiliza aos clientes a opção de acessar serviços como 2ª Via Boleto Havan da fatura do cartão pelo site e pelo aplicativo. As plataformas digitais permitem que o cliente receba atendimento de maneira prática e rápida, sem a necessidade de filas.

Para aqueles que ainda não possuem o cartão, é possível também no site ou aplicativo solicitar um cartão Havan.

Como Tirar 2ª Via do Boleto Havan pelo Site

Para consultar a segunda via da fatura Havan, basta que o cliente:

Acesse o site para a consulta de boletos do cartão da Havan: https://cliente.havan.com.br/Portal/Cartao/Consulta;

Preencha com os dados cadastrados: CPF e senha ou número do cartão que deseja consultar (caso ainda não possua cadastro, é possível realizar o login com a conta do Facebook ou do Gmail);

O cliente será direcionado para a página de consulta dos boletos que ainda não foram pagos.

Como Tirar 2ª Via do Cartão Havan por Telefone

Para solicitar a segunda via do cartão pelo telefone, basta que o cliente ligue para o número (47) 32515000 e solicite a segunda via com o atendente.

Além disso, é possível que o cliente solicite a segunda via através do aplicativo ou site. É importante que em caso de solicitação por perda ou roubo, o cliente realize o bloqueio do cartão que foi perdido ou roubado.

Como Solicitar o Cartão Havan

O cartão Havan pode solicitar de forma prática pelo aplicativo. Caso ainda não tenha o aplicativo instalado a instalação é prática e não ocupa muito espaço na memória do celular.

Para instalar o aplicativo em celulares com sistema Android basta acessar o aplicativo Google Play e buscar por “Havan” ou clicar aqui. Para celulares com sistema IOS basta acessar o aplicativo App Store e buscar por “Havan” ou clicar aqui.

Com o aplicativo já instalado, basta que o cliente:

Abra o aplicativo e selecione a opção “Solicite o seu” e preencha com os dados solicitados;

O cliente irá receber um SMS ou e-mail de confirmação do cadastro;

O crédito do cliente será avaliado e posteriormente será informado se foi aprovado ou não.

Para solicitar o cartão Havan o cliente deve ter mais de 18 anos, ter pelo menos três meses de serviço comprovados e não pode ter o nome negativado em nenhum Sistema de Proteção ao Crédito.

Boleto Havan pelo Aplicativo

O cliente pode consultar o boleto da sua fatura pelo aplicativo da Havan, basta que o cliente:

Abra o aplicativo da Havan e faça o login;

Selecione a opção “Boletos”;

Na tela o cliente poderá ver o boleto da sua fatura, o valor total e a data de vencimento.

Com esse boleto o cliente pode pagar a fatura através do aplicativo do banco copiando o código de barras, ou pagar posteriormente em uma agência bancária ou casa lotérica salvando o boleto em formato PDF.