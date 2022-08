Criada no ano de 2015, a rede Bullguer de hamburguerias teve fortes inspirações nas famosas redes de fast food americanas, assim como a famosa rede Shake Shack, isso tudo para que pudesse conseguir ter algum crescimento diante de tantos concorrentes. Confira nesse artigo tudo sobre o Bullguer cardápio.

Aqui no Brasil, ao andarmos pelas capitais, podemos encontrar uma rede de hamburgueria a cada 2 quarteirões. O aumento para esse ramo alimentício foi de 557% contando desde 1994 até recentemente em 2014. Tendo em vista o tamanho do crescimento desse mercado, ter um destaque inicialmente pode parecer bem difícil. Mas mesmo com um mercado tão concorrido, a rede Bullguer aproveitou uma brecha para poder crescer, ela investiu em um estabelecimento que fica no meio termo entre fast foods e restaurantes.

Tendo sido criada em 2015, a rede Bullguer possui hoje em dia 15 unidades que estão localizadas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Em média a rede atende cerca de 137 mil pessoas e possui vendas de 187 mil hambúrgueres. Neste ano a rede iniciou um processo para dar uma nova cara à arquitetura das lojas e também aos seus cardápios. Os donos da rede Bullguer possuem meta de atingirem 25 hamburguerias com essas novas mudanças.

Bullguer História

A rede Bullguer teve sua criação em 2015 pelo chef Thiago Koch, Ricardo Santini e por Alberto Abbondanza. Desde 2014 os 3 se reuniam para discutir qual negócio no ramo de alimentação eles iriam abrir. Inicialmente os três pensavam em abrir um estabelecimento que oferecesse comidas saudáveis, porém essa opinião acabou mudando ao observarem o grande movimento que hamburguerias gourmet como Z.Deli e Meats estavam tendo e partiram para o ramo de sanduíches.

Durante uma viagem que os três sócios fizeram para os Estados Unidos, eles observaram que o estilo gourmet poderia ser oferecido como fast casual. O estilo fast casual é um tipo de local onde a alimentação oferecida é bem melhor do que as de redes de fast food, porém sem possuir o mesmo estilo de restaurantes comuns, eliminando elementos como garçons, gorjetas e pratos não-descartáveis.

Podendo ser encontrado no bairro Vila Conceição, a primeira unidade da hamburgueria foi aberta ao estilo da rede americana Shake Shack no mês de março de 2015. O hambúrguer com menor custo custava na época em que o restaurante foi aberto o preço de 16 reais. De acordo com um dos fundadores da hamburgueria, Ricardo Santini, eles nunca se propuseram a possuírem o melhor hambúrguer de todos, mas sim o que possuía um bom custo-benefício aos seus clientes.

Bullguer Cardápio

A rede Bullguer possui um cardápio extenso e variado, possuindo vários tipos de comidas para agradar a todos os seus clientes. No cardápio você pode encontrar:

Burguers;

HotDgs;

Extras;

Acompanhamento;

Sobremesas;

Bebidas;

Notco 2022;

Caso queira saber sobre todos os lanches em detalhe, você pode acessar o site oficial da rede e ir na sessão do cardápio: https://bullguer.com/#cardapio.

Bullguer Preços

Os preços no Bullguer variam de acordo com o tipo de comida que você pedir, possuindo alimentos entre R$6 à R$ 39.