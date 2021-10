A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA é a responsável pelo abastecimento de milhares de residências espalhadas pelo estado da Paraíba. Atualmente, a companhia possui sede em João Pessoa. Nesse post você vai saber como tirar Cagepa 2ª Via, todo passo a passo.

A companhia possui mais de 50 anos de história no ramo do fornecimento hídrico, disponibilizando diversos canais de atendimento para que seus clientes possam solicitar serviços, como a segunda via de sua conta da Cagepa.

Segunda Via Cagepa

Mensalmente, o cliente recebe sua fatura Cagepa em sua casa ou e-mail, que deve ser paga no banco, casa lotérica ou de forma virtual, no site ou aplicativo de seu banco.

Caso a fatura não chegue até o cliente ou ele não consiga pagar dentro da data de vencimento, ele deve emitir a segunda via da fatura, para evitar atrasos no pagamento, multas e até mesmo e o fornecimento do serviço seja cortado.

Pelo Site

A principal forma de emitir a segunda via de sua fatura é através do site, pois não é necessário instalar nenhum aplicativo e o cliente consegue acessar a segunda via de sua fatura de qualquer computador ou celular. Para emitir a segunda via de sua fatura é necessário que o cliente:

Acesse o site da Cagepa, que está disponível em: http://www.cagepa.pb.gov.br/servicos-online/;

Selecione a opção “ 2ª via de contas”;

Para emitir a conta simplificada, que serve apenas para o pagamento da fatura, basta selecionar a opção de conta simplificada apenas com matrícula, mas é importante ressaltar que esse modelo de conta não pode ser usado como comprovante de residência;

Para emitir a conta detalhada, que pode ser usada também como comprovante de residência, informe o número de CPF ou CNPJ associado a conta e informe a senha cadastrada.

Com a segunda via de sua conta em mãos o cliente pode optar por realizar o pagamento online ou pessoalmente.

Pelo Chat

Outra forma de emitir a segunda via de sua conta é através do chat com a atendente virtual da Cagepa. Para emitir a segunda via de sua fatura com a atendente virtual é necessário que o cliente:

Acesse o site da Cagepa, que está disponível em: http://www.cagepa.pb.gov.br/telefone/;

Selecione o ícone da assistente virtual, no canto inferior direito da tela;

Selecione a opção “Segunda via de contas abertas”;

Siga as orientações da atendente virtual.

2ª Via Cagepa Pelo telefone

Outra forma de emitir a segunda via de sua conta Cagepa é através da central de atendimento telefônico. Para emitir a segunda via através da central de atendimento é necessário que o cliente:

Ligue para a Central de Atendimento através do telefone 115;

Solicite a segunda via de sua conta com um atendente;

Confirme as informações solicitadas pela atendente.

Cagepa Contatos

A Cagepa disponibiliza os seguintes canais de atendimento:

Agência virtual, disponível em: http://www.cagepa.pb.gov.br/servicos-online/;

Central de Atendimento, através do telefone 115;

Atendimento virtual, disponível em: http://www.cagepa.pb.gov.br/telefone/.