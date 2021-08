Procurando métodos como clonar WhatsApp à distância só com o Número? Se a resposta for sim, abaixo você vai entender tudo sobre como fazer isso sem precisar sair do seu sofá, tudo feito 100% pela internet. Mas lembre-se, é muito importante tomar cuidado na hora de clonar um WhatsApp. Vamos lá!

É possível clonar o WhatsApp de outra pessoa?

Sim! Você pode clonar o WhatsApp de outra pessoa, porém, todos os métodos disponíveis de fácil acesso possuem bloqueios que, em muitos casos, afetam diretamente na hora de clonar o WhatsApp.

Até porque, o WhatsApp é um aplicativo que possui uma segurança muito elevada para proteger seus usuários. Sendo assim, pode acontecer de você não ter êxito na operação e precisar utilizar outras formas, como os vírus, por exemplo.

Clonar WhatsApp à Distância só com o Número é Crime?

Definitivamente sim! Não só Hackear, mas também clonar um número de WhatsApp, principalmente se for para benefício próprio, é um crime.

Porém, o que muitas pessoas não sabem é que este crime não afeta somente o seu bolso com processos e multas, em alguns casos, você pode ser preso por isso.

No caso de invasão de privacidade, por exemplo, hackeando uma rede social, você pode ficar de 6 meses a 2 anos dentro da prisão. Mas é o meu marido, também é crime? Não importa se a pessoa é parente, amigo ou familiar, clonar e hackear é considerado crime caso a pessoa preste queixa na polícia.

Como clonar WhatsApp à Distância só com o Número?

Hoje em dia, para quem deseja entender como clonar WhatsApp à Distância só com o Número, já existem aplicativos que permitem que você faça esse tipo de operação.

Infelizmente, alguns desses aplicativos embora gratuitos, possuem extensões pagas e consequentemente, na versão Free do mesmo, você não tem acesso a todas as ferramentas. Mas, se você realmente precisa de um aplicativo para clonar o WhatsApp, os aplicativos abaixo são os melhores:

mSpy

Spyzie

Parallel Space

Clonapp

Programa para Clonar WhatsApp à Distância só com o Número

Principalmente quando falamos sobre como clonar WhatsApp à Distância só com o Número, o Clonaapp é o aplicativo mais utilizado para esta função. Por quê? Em resumo, ele permite que você acompanhe tudo que é feito no celular de uma pessoa, porém, remotamente.

Mas lembre-se, para ser possível, em primeiro momento é preciso ter acesso ao WhatsApp da vítima. Ao copiar o QR Code do celular dentro do seu aplicativo Clonaapp, tudo que for feito no WhatsApp da vítima vai aparecer para você no aplicativo.

Método Grátis para Clonar WhatsApp à Distância só com o Número

A fim de clonar o WhatsApp com um método 100% gratuito, existe a opção para você fazer isso com o WhatsApp Web. Entretanto, nesse caso, você também precisa previamente ter acesso ao WhatsApp da pessoa por pelo menos 10 segundos.