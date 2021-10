Entrou no TikTok mas está com dúvidas de como inserir o Código TikTok? Se esse é o seu problema, você está no lugar certo. A seguir, vamos mostrar para você o passo a passo de como inserir o Código do TikTok, para que serve este código e claro, como você pode resgatar o dinheiro que você ganhou divulgando seu código. Vamos lá!

Código Tiktok

Se você está lendo este conteúdo, provavelmente sabe que é possível ganhar dinheiro com o TikTok. Atualmente, para você ter uma ideia, existem pessoas que ganharam milhares de reais divulgando apenas o código do TikTok.

Então quer dizer que se eu utilizar o código do TikTok eu ganho dinheiro? Não! Quando você utiliza um código, você vai estar ajudando a pessoa que te recomendou o aplicativo.

Sendo assim, para você ganhar dinheiro, é preciso que você divulgue o seu próprio código. Ficou claro? Saiba também como escolher Nomes para Tik Tok.

Como Colocar o Código Tiktok?

Mas afinal, como inserir o código? Hoje em dia, para quem quer começar no aplicativo, ao inserir o código do seu amigo, dependendo da época que você está lendo este artigo, o TikTok dá para você um bônus de “entrada”.

Entretanto, para ter acesso a este bônus, primeiro é preciso inserir o código. Para facilitar este processo, preparamos um passo a passo completo para você:

Passo 1: Baixe o TikTok em seu smartphone (Android) ou (IOS), ou Clique aqui;

Passo 2: Assim que acessar a sua conta, clique em “TikBônus” na própria tela inicial;

Passo 3: Pronto? No “Convite de Amigo”, insira o código que você recebeu e clique em “Confirmar”;

Passo 4: Após este processo, você já pode criar a sua conta no TikTok para ver vídeos e claro, ganhar dinheiro.

Para que serve?

Como mencionado anteriormente, o código do TikTok é utilizado para quem quer ganhar dinheiro com o aplicativo. Neste caso, assim que você inserir o código ou alguém inserir o seu código, o TikTok vai pagar 1 bônus para você.

Ou seja, para cada amigo que você trazer para o aplicativo, o TikTok vai pagar por isso. Embora seja algo novo, esse tipo de recompensa é muito utilizado a muitos anos no mercado.

Isso é tão comum que, atualmente, muitos influenciadores utilizando essa recompensa para ganhar milhares de reais todos os meses. Agora imagina, se você ganha R$50,00 para cada amigo e os influenciadores possuem milhões de seguidores, quanto dinheiro eles não conseguem resgatar?

Não deixe de conferir como colocar o Código Kwai, e também se Kwai é Seguro.

Como Resgatar o Dinheiro do Código Tiktok?

Conseguiu enviar o código para seus amigos e muitos deles entraram? Se isso aconteceu, com certeza você tem dinheiro para resgatar. Para isso ser possível, também preparamos um passo a passo muito simples e rápido para você:

Passo 1: Abra o TikTok e clique na Moedinha;

Passo 2: Em seguida, clique em “Sacar”. Hoje em dia, é possível efetuar saques de 4 quantias diferentes: R$ 1,50, R$ 5, R$ 10 ou R$ 20;

Passo 3: Por fim, selecione o método de saque que você deseja e selecione “Sacar Agora”.

Lembre-se, o saque não chega na hora para você, dependendo do método utilizado, pode levar até 10 dias uteis.