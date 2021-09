Procurando meios para utilizar o Eucatur Rastreamento? Caso essa seja a sua

grande dúvida, abaixo preparamos um artigo completo para você.

A seguir, além de entender como rastrear e acompanhar o seu item através da

Eucatur, você também vai entender um pouco mais dessa empresa e se a

mesma é confiável ou não. Vamos lá!

Eucatur Rastreamento

Atualmente, os Correios deixaram de ser a única empresa responsável pelos

transportes. Com a expansão do mercado, hoje em dia o transporte se tornou

muito mais barato e melhor, muito mais rápido.

Entretanto, da mesma forma que existem empresas boas e com grande

credibilidade no mercado, também existem empresas ruins.

No site do Reclame Aqui, portal responsável por avaliar empresas nacionais e

até internacionais com base nas avaliações dos clientes, é possível notar que a

Eucatur é uma ótima empresa.

Dentro do portal, a Eucatur possui mais de 7.5 em sua avaliação e a sua taxa

de respostas e resolução dos problemas é maior que 90%.

Ou seja, isso significa que além da empresa se preocupar em responder seus

clientes, ela também busca sanar seus problemas, algo fundamental na hora

de escolher a sua transportadora.

Como Funciona o Eucatur Rastreio?

A Eucatur atua enviando pedidos em mais de 4000 cidades.

Consequentemente, a sua logística precisa funcionar de forma perfeita para

que tudo saia como o esperado.

Pensando nisso, para você cliente conseguir monitorar o seu pedido comprado

tanto em lojas físicas, como nos famosos e-commerce, a Eucatur oferece um

portal feito especialmente para você rastrear o seu pedido. Abaixo, vamos

mostrar um passo a passo completo para você rastrear o seu pedido agora

mesmo.

Eucatur Rastrear Código

Antes de mais nada, dependendo do site que você comprou, como é o caso do

Magazine Luiza, por exemplo, o rastreio do seu pedido pode ser feito

diretamente do site ou do aplicativo da empresa.

Entretanto, caso a loja que você fez o pedido não possua essa ferramenta, o

ideal é que você siga o passo a passo abaixo para rastrear o seu produto:

Passo 1: Acesse o site oficial Eucatur, clicando aqui;

Passo 2: Pronto? Agora basta escolher uma das opções de rastreio que o

site disponibiliza para você;

Rastrear. Na hora de preencher, os dados solicitados tendem a ser

padrões, como o número da Nota Fiscal ou o seu CPF, por exemplo.

Eucatur Rastreamento Telefone

O site não funcionou? Não tem problema, a empresa também disponibiliza um

telefone para você cliente. Através desse telefone, você pode tanto tirar

dúvidas, fazer reclamações, como rastrear o seu pedido: 0800-726-7337.

Sobre a Eucatur

A Eucatur é uma das empresas mais antigas do mercado, atuando desde 1967.

Embora tenha começado pequena, atualmente a empresa atua em mais de 4

mil municípios, totalizando 12 estados e o Distrito Federal.

Além de trabalhar no transporte de cargas e encomendas, a empresa também

possui uma frota que atende o público em geral. Dessa forma, ela atua em

duas frentes, tanto no transporte rodoviário, como no transporte de cargas.